鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-01 06:13

美國總統川普在自家社群平台發文，宣稱伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，並形容此舉是對伊朗人民以及全球受害者的「正義」。川普表示，哈米尼無法躲避美方高度先進的情報與追蹤系統，在與以色列密切合作下，美方成功鎖定並殲滅包括哈米尼在內的多名伊朗領導人。

川普聲稱：伊朗最高領袖哈米尼已經身亡 (圖：shutterstock)

川普在貼文中指出，這是伊朗人民「奪回國家」的重大契機，並稱已有部分伊斯蘭革命衛隊 (IRGC)、軍方及安全與警察部隊不願繼續作戰，正尋求美方提供豁免。他重申先前說法稱：「現在他們可以得到豁免，之後只會得到死亡。」

他同時呼籲伊朗革命衛隊與警方應與所謂的「伊朗愛國者」和平合流，共同推動國家重建。川普並強調，美軍的精準轟炸行動將在本週持續進行，並視情況延長，直到達成「中東乃至全世界的和平」為止。

川普接受美國媒體訪問時表示：「我們認為這是一個正確的報導」，他指的是有關伊朗最高領袖死亡的報導。

當被問及誰會接替哈米尼時，川普表示：「我不知道，但總有一天他們會打電話問我想要誰…… 我這麼說只是有點諷刺的意思。」

此前，聯合國秘書長古特瑞斯在安理會緊急會議上表示，目前外界流傳許多未經證實的訊息，他本人無法確認哈米尼死亡的報導，並對透過外交途徑解決伊朗問題的機會遭到錯失表達遺憾。他警告，軍事行動可能引發難以控制的連鎖反應，使本已動盪的中東局勢進一步惡化。

《路透》引述目擊者指出，在川普宣布哈米尼死亡後，德黑蘭部分地區出現民眾上街慶祝的情況。不過，由於伊朗對媒體管控嚴格，相關現場資訊仍有限，整體情勢仍待進一步釐清。

與此同時，區域衝突持續擴大。伊朗國營媒體稱，革命衛隊已以飛彈與無人機打擊沙烏地阿拉伯蘇丹親王空軍基地，以及伊拉克哈里爾空軍基地，兩處據稱都曾駐美軍部隊。以色列方面則表示，特拉維夫遭襲已造成約 21 人受傷，且有 1 人傷重不治。