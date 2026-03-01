鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 08:40

一名美國官員表示，在美國對伊朗發動攻擊前夕，美國總統川普曾接獲官員的簡報。簡報不僅坦率評估了美軍可能出現重大傷亡的風險，也強調此舉可能促成有利於美國利益的中東地緣政治格局轉變。

根據《路透》報導，美國國防部週六（28 日）啟動代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動，使中東局勢陷入一場全新且難以預測的衝突。

‌



美國與以色列軍方對伊朗境內多處目標發動打擊，隨後引發伊朗對以色列及周邊海灣阿拉伯國家的報復性攻擊。

這名美國官員表示，簡報人員向川普形容，此次行動是一項「高風險、高回報」的戰略方案，可能為該地區帶來世代難逢的變革機會。

川普本人在行動開始時也呼應了這種說法。他坦言此次行動風險極高，表示「勇敢的美國英雄可能會失去生命。」

川普在宣布展開重大作戰行動的影片談話中指出：「我們這麼做不是為了現在，而是為了未來，這是一項崇高的使命。」

他並強調：「47 年來，伊朗政權高喊『美國去死』，並發動無止境的流血與大規模殺戮行動，我們不會再容忍下去。」

根據報導，在空襲展開前，川普曾多次聽取國安高層簡報，包括中央情報局（CIA）局長雷克里夫 （John Ratcliffe）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人。

此外，負責中東戰區的美軍中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）上將亦於週四（27 日）飛抵華府，進入白宮戰情室參與最終討論。

一名官員指出，白宮在行動前已獲知潛在風險評估，包括伊朗可能以飛彈對區域內多座美軍基地發動飽和式攻擊，突破現有防空系統；同時，伊朗支持的代理武裝勢力也可能在伊拉克與敘利亞對美軍發動襲擊。

儘管美國在行動前已向中東大規模增兵並部署防空系統，但官員坦言，匆忙調動至區域內的防禦資源仍有其限制。

專家警告，當前衝突仍可能出現危險轉折。知情官員亦表示，美國國防部的軍事規劃並未能對戰事結果提供絕對保證。

卡內基國際和平基金會研究員 Nicole Grajewski 指出，川普呼籲伊朗人民推翻現政權，但此舉「說來容易，做起來難」。