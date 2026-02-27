鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-28 06:18

美股主指週五 (27 日) 集體收黑，主因最新生產者物價指數 (PPI) 遠高於預期，市場對通膨黏著性的憂慮升溫，加上人工智慧 (AI) 不確定性持續發酵、美伊緊張情勢升溫，投資人風險情緒明顯降溫。金融與景氣循環族群同步承壓。

數據進一步打擊市場信心，美國 1 月 PPI 月增 0.5%，高於市場預期的 0.3%；核心 PPI 月增 0.8%，亦明顯高於預估的 0.3%，顯示通膨壓力仍具黏性。

Block 大規模裁員，再度引發華爾街對人工智慧 (AI) 發展衝擊的關注，若未來有更多企業跟進裁員行動，可能呼應 Citrini Research 週一提出的情境預測，該機構描繪，到 2028 年大規模白領裁員可能使失業率升至 10%。

那斯達克 2 月累計下跌逾 3%，標普單月下滑 0.9%，均為 2025 年 3 月以來最大跌幅。道瓊同期則小幅上漲 0.2%，連續第十個月收漲。iShares 擴展科技軟體類股指數型基金 (IGV-US) 本月下跌近 10%，今年以來跌幅已接近 23%。

美股週五 (27 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 521.28 點，或 1.05%，收 48,977.92 點。

那斯達克指數下跌 210.17 點，或 0.92%，收 22,668.21 點。

S&P 500 指數下跌 29.98 點，或 0.43%，收 6,878.88 點。

費城半導體指數下跌 98.889 點，或 1.21%，收 8,098.371 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 28.25 點，或 0.20%，收 14,455.94 點。

標普 11 大板塊漲多跌少，金融與資訊科技成為主要拖累，醫療保健、能源與必需消費品表現最強。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.42%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.30%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週五續挫 4.2%，延續前一交易日財報後的賣壓。該股週四已重挫 5.5%，創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅，單日市值蒸發約 2,590 億美元，顯示市場對高估值科技股的敏感度升高。

戴爾科技 (DELL-US) 暴漲約 22% 至每股 148.08 美元，創 2024 年 3 月以來最大單日漲幅，因該公司第四季財報優於預期，受惠企業對 AI 伺服器與網通設備需求升溫，推動營收與獲利雙雙成長。

Block (XYZ-US) 飆高近 17% 至每股 63.70 美元。這家擁有 Square 與 Cash App 平台的支付服務公司週四表示，將裁員 4,000 人、約占員工總數 40%，理由是人工智慧帶來的顛覆。同時，Block 也上調 2026 年財測。。

宣布退出華納兄弟探索 (WBD-US) 的競標戰後，Netflix (NFLX-US) 週五股價猛升超 13%，有報導指出，派拉蒙天舞 (PSKY-US) 已向 Netflix 支付約 28 億美元的節約費，市場預期，華納兄弟將於美東時間週五正式宣布與派拉蒙相關的協議。

教育科技公司 Duolingo (DUOL-US) 急殺超 14% 至每股 101 美元。該公司釋出優於預期的第一季獲利，但為了 2028 年前達到每日活躍用戶 1 億人目標，公司將犧牲部分營收成長。執行長 Luis von Ahn 表示：「我們刻意優先推動用戶成長與教學品質，即使這會壓抑短期財務成長。」

CoreWeave (CRWV-US) 重挫約 19% 至每股 79.56 美元，因該雲端服務商第四季虧損大於華爾街預期，第一季營收指引與全年調整後營益率展望也未達標。

華爾街分析

Integrated Partners 投資長 Stephen Kolano 表示，這份 PPI 報告為市場再添變數。在 AI 資本支出疑慮與私募信貸壓力之外，通膨問題仍未解決，讓聯準會 (Fed) 在是否降息的決策上面臨兩難。

Kolano 指出，通膨壓力看來主要來自服務項目，可能意味企業開始將關稅成本轉嫁給終端消費者，以維持利潤率。他並提醒，就業市場也出現雜音。儘管近期新增就業優於預期，但裁員人數正在攀升，Challenger, Gray & Christmas 的數據顯示，1 月裁員總數創下全球金融危機以來同期新高。