鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-28 09:10

據《路透》報導，美國總統川普創立的川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG)(DJT-US) 正考慮將旗下社群媒體平台 Truth Social 分拆為一家公開上市公司。

川普創立的TMTG擬拆分旗下社群平台Truth Social(圖：Shutterstock)

該公司周五 (27 日) 表示，目前正與 TAE Technologies 以及 Texas Ventures Acquisition III 洽談相關交易。

根據提案，分拆後公司的股份將分配給符合資格的 TMTG 股東，之後新公司將與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市。

此舉將把 TMTG 的社群媒體與數位媒體資產，與其近期宣布的核融合能源事業分離，有效地將公司拆分為兩家策略不同的上市企業。

另一方面，TMTG 表示，2025 年底其金融資產約為 25 億美元，較前一年的 7.768 億美元成長超過三倍。

公司淨銷售額由 2024 年的 362 萬美元小幅增至 368 萬美元，但淨損從 4.009 億美元擴大至 7.123 億美元。

TMTG 由川普創立，以面向保守派族群的 Truth Social 平台聞名，但在與大型社群網路競爭及用戶成長不穩定的情況下，其媒體業務擴張面臨挑戰。

公司目前正尋求在核心 Truth Social 平台之外重新定位自身，並藉由新興能源技術吸引投資人興趣。

TMTG 表示，分拆案尚未達成最終協議，相關討論仍在進行中。

去年 12 月，TMTG 同意以全股票交易方式與 TAE 合併，交易估值逾 60 億美元，象徵公司轉向核融合能源，並打造一家專注開發公用事業級電廠的上市公司，以滿足包括 AI 資料中心在內的電力需求成長。

TAE Technologies 是一家總部位於加州的私營公司，致力於開發先進核融合技術，已從 Alphabet 旗下 Google 與雪佛龍 (Chevron) 等投資方募資逾 10 億美元。