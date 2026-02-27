鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-28 05:52

美國總統川普週五 (27 日) 宣布，他已指示所有聯邦機構立即停止使用人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的技術，為美國政府與 AI 業者之間的緊張關係再添變數。

AI政策轉彎 川普下令聯邦機構全面停用Anthropic (圖：shutterstock)

川普在 Truth Social 發文強烈批評 Anthropic，指該公司試圖以服務條款「強迫」國防部就範，而非遵循美國憲法，並稱此舉已對國家安全構成威脅。他宣布，已指示美國政府所有聯邦機構立即停用 Anthropic 技術，並直言「我們不需要它，也不會再與他們做生意」。

‌



不過，川普也表示，對於目前仍在不同程度使用 Anthropic 產品的單位 (如國防部) ，政府將提供為期六個月的逐步淘汰期限。

截至目前，Anthropic 發言人尚未對此置評。

這項突如其來的命令發布之際，Anthropic 正面臨國防部施壓，要求其同意讓五角大廈在不受該公司限制的情況下使用其技術。

Anthropic 去年 7 月與五角大廈簽署一份價值 2 億美元的合約，目前希望國防部保證，其 AI 模型不會被用於全自主武器或對美國民眾的大規模國內監控。

五角大廈已將最後期限訂在週五美東時間下午 5 點 01 分，要求 Anthropic 同意其條件，允許國防部在所有合法用途下使用該技術。若 Anthropic 未在期限前答應，國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 威脅，可能將該公司列為「供應鏈風險」，或動用《國防生產法》強制其配合。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 回應稱，公司「在良心上無法」允許五角大廈在不受限制的情況下使用其 AI 模型，凸顯雙方在軍事用途與技術治理上的分歧仍難以弭平。