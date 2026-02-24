鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-24 17:19

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮指出，過去全球股市敘事集中於人工智慧與大型科技股，參與台股等同高度聚焦 IT 產業，但如今 AI 機會已外溢至傳統產業，如銀行、醫療及公用事業等產業正經歷結構性改善。在美國科技股降溫之際，亞洲擁有完整 AI 製造生態且估值具吸引力，亞股的結構性支撐與分散效果更顯著，多元化配置將成為今年獲利關鍵。

全球金融市場正經歷一場深刻的結構性轉變。胡俊禮表示，過去一段時間，全球股市的增長動力主要由少數主題驅動，尤其是人工智慧與大型科技股。這種高度集中的現象在台灣市場尤為明顯，根據 MSCI 台灣指數顯示，IT 產業的權重已接近 85%。這意味著投資人參與台股投資時，實質上等同於將籌碼高度聚焦於資訊科技產業。

然而，胡俊禮強調，市場已逐步告別單一敘事，正邁向一個由多重力量共同驅動的多引擎時代。

隨著經濟循環與政策環境變化，投資策略的關鍵已不再是單純押注單一趨勢。瑞銀近期將美國 IT 類股的評級下調至中性，這並非否定 AI 的長期前景，而是基於風險與回報的再平衡。一方面，隨著 AI 相關資本支出競賽加劇，市場開始嚴格審視投入能否轉化為相應回報；另一方面，AI 工具的迅速發展反而衝擊部份軟體業者的獲利能見度，且部分硬體估值已處於高位。此次調評旨在管理短期過度集中的風險，投資視角應延伸至受惠於生產力提升的更廣泛產業。

值得注意的是，AI 的影響力正快速外溢至傳統領域。透過自動化與數據分析，銀行、醫療及公用事業等產業正經歷結構性改善，這些過去被低估的類股，可能在市場輪動中迎來重新定價的機會。瑞銀同時維持看好與 AI 相關的通信服務和非必需消費品。這種從單一技術端向應用端擴散的趨勢，顯示出 AI 已不再是科技股的專利，而是整體產業效率提升的催化劑。

在美國科技股降溫之際，亞洲股票的吸引力反而因其核心優勢而更為凸顯。胡俊禮分析，AI 投資重心正回歸實體供應鏈與製造端，而亞洲擁有全球最完整的「AI × 製造」生態系，涵蓋先進半導體、記憶體及封測等關鍵領域。近期台灣主要科技企業的業績也證實，AI 晶片需求仍具強大延續性。