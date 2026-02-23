鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-02-23 17:48

集保結算所今 (23) 日舉辦赤馬年新春團拜，董事長林丙輝表示，將以 AI 技術與創新數位打造雙核心金融後台，並期許集保人都能具備跨領域的思維與赤馬般的衝勁，以「e 馬當先」的氣勢帶領團隊「馬力全開」，共同開創新巔峰。

面對美國關稅政策變化及 AI 科技更迭等複合挑戰，林丙輝強調務實因應、審慎樂觀，要增強基礎設施的韌性，秉持服務的初衷，堅守誠信的價值，確保金融創新與安全並行，才能在變局中穩健前行。

集保結算所去年繳出稅後純益近 80 億元，創造每股純益 7.88 元的亮眼成績單，股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務皆有卓越表現，林丙輝也感謝全體員工的辛勤努力，守護投資人資產，創造傲人佳績；在創新數位服務上，集保也持續規劃 AI 與 RWA 代幣化的營運架構，打造國際級的金融後台。

此外，集保今年推出首隻吉祥物貓頭鷹「阿鷹」，象徵「睿智洞察、全時守護」，林丙輝表示，這正是集保文化中最重要的傳承價值，目前集保結算所 40 歲以下同仁已占全體 27%，期許各級主管發揮「識途老馬」的領航精神，將豐富經驗轉化為提攜後進的動力。