2026-02-25

第一銀行宣布擴大招募 520 名新血，首場校園徵才活動將於 3 月 4 日在陽明交通大學開跑。該行視員工為核心，目前有超過 70% 的同仁年薪突破 100 萬元，平均年薪達 19 個月以上，穩居國內金融業前段班。本次招募包含儲備核心人才（MA）、一般行員及理財人員等職缺，多項職務起薪自 5 萬元起跳。此外，表現優異者更有機會外派至全球 44 個據點，首年年薪最高上看 250 萬元，展現公股行庫積極攬才的決心。

來搶金飯碗！一銀招募520名新血多項職缺起薪逾5萬 7成員工年薪破百萬。（圖：一銀提供）

第一銀行為了招募跨領域優秀人才，將於全台灣各大專院校巡迴舉辦 13 場大型徵才活動。其中儲備核心人才（MA）入行首年年薪即可突破 100 萬元，透過完善的培訓資源與多元業務輪調，協助人才快速累積金融專業。身為國內公股銀行海外據點之冠，第一銀行目前在全球設有 44 個營業據點，橫跨歐洲、亞洲、美洲及大洋洲等重要金融樞紐。具發展潛力的員工有機會外派至國外服務，外派首年年薪最高可達 250 萬元，藉由海外實務歷練，打造具備國際競爭力的金融人才。

在員工福利與 ESG 經營方面，第一銀行秉持就在你左右的品牌精神，全方位照顧同仁職涯與生活。除了固定辦理晉升與調薪機制以加速基層升遷外，還提供旅遊補助、健身房、多元社團及文康活動，鼓勵同仁兼顧工作與身心平衡。同時，該行推動人工好孕假、孕期交通津貼、生育補助、彈性工時及優於法令的生育與家庭照護制度，致力打造性別友善與幸福職場。