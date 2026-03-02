search icon



YU7最快2小時交車！雷軍：小米機器人已在汽車工廠實習 未來會有一大批進廠幹活

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導

小米集團 (01810-HK)創辦人雷軍今 (2) 日在微博上表示，機器人業務已取得階段性進展，旗下人形機器人正式進入小米汽車工廠「實習」，參與實際生產任務。

cover image of news article
YU7最快2小時交車！雷軍：小米機器人已在汽車工廠實習 未來會有一大批進廠幹活(圖取自小米官網)

雷軍昨日也透露，隨著產能提升，過去上市時交付週期一度超過一年的小米 YU7，如今最快只需要兩小時便能夠交車。


綜合《快科技》與《藍鯨財經》等陸媒報導，小米機器人基於通用 VLA 基座模型「Xiaomi-Robotics-0」，結合多模態感知與強化學習技術，使人形機器人初步可在自攻螺帽上件、料箱搬運等工位獨立作業。機器人的平均無故障時間與單次任務成功率持續提升，並正於更多典型工位進行部署測試。

雷軍表示，從實驗室到真實工廠存在生產節拍的重大鴻溝，實驗室可接受萬次失敗換一次成功，但工廠要求萬次任務全都成功。雖然目前機器人動作仍顯笨拙，卻是極具意義的第一步。小米將持續投入，推動人形通用機器人在智慧製造的廣泛應用。

雷軍預測，未來五年將有大量人形機器人進駐小米工廠。官方同步公布多段影片，展示機器人不僅能打螺絲、搬運物料，還能精準撕除保護膜，為小米汽車安裝車標，全程流暢完成，展現初步實用化成果。


