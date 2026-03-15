鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-15 14:00

伊朗外交部長阿拉格齊 14 日接受美國媒體《MS NOW》新聞頻道訪問時表示，荷姆茲海峽實際上仍然保持開放，只是對伊朗的敵對國家實施限制。

根據伊朗《伊斯蘭共和國通訊社》引述的訪談內容，阿拉格齊指出，目前海峽主要限制的是那些對伊朗發動攻擊的國家及其盟友的油輪與船隻。

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他表示：「其他國家的船隻仍然可以正常通行。雖然部分船隻出於安全顧慮選擇不經過，但這與我們無關。」

阿拉格齊強調，仍有油輪與貨船持續通過荷姆茲海峽，因此不能說海峽已被完全關閉。

他指出：「可以說，這條航道只是對美國與以色列的船隻和油輪關閉，而並非對所有國家封鎖。」

川普：將很快重新開放荷姆茲海峽

另一方面，美國總統川普 14 日在社群媒體發文表示，美國將對伊朗沿海地區展開猛烈轟炸，並稱「很快就會讓荷姆茲海峽重新開放」。

川普同時指出，多個國家，特別是那些因伊朗封鎖海峽而受到影響的國家，將與美國合作派遣軍艦進行護航。不過，他並未說明具體有哪些國家參與。

他再次宣稱，美國已經「摧毀伊朗 100% 的軍事能力」，但也承認，伊朗仍可能透過派出少量無人機、在航道布設水雷，或向海峽發射短程導彈等方式，對航運構成威脅。

川普表示，美軍將持續對伊朗沿岸實施猛烈打擊，並擊沉伊朗艦艇，確保這條重要水道恢復安全與暢通。

他表示：「無論如何，我們很快會讓荷姆茲海峽重新開放，並確保航運安全。」