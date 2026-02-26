鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-26 16:00

小米 (01810-HK)創辦人雷軍近日宣布，未來五年將投入至少 2000 億元 (人民幣，下同) 用於研發，重點在於攻堅晶片、AI 與作業系統等底層核心技術。這項策略標誌著小米在完成上一輪千億研發計畫後，正式邁向科技「深水區」。

2020 年，小米曾提出五年投入 1000 億元的研發計劃，實際完成金額為 1050 億元，而這筆投資已見成效；小米躋身中國旗艦手機銷售前列，汽車業務快速崛起，AIoT 生態規模在中國居首。

然而，與過去專注於產品創新不同，新一輪投資直指晶片、作業系統和 AI 大模型等科技「硬骨頭」，這些投入週期長、風險高，卻關乎小米能否真正站穩高端市場。

晶片是小米自研戰略的核心。小米去年發布首款自研 3 奈米旗艦 SoC「玄戒 O1」，其能源效率表現超越同期競爭產品，成為小米擺脫「組裝廠」標籤的關鍵一步。

小米晶片研發堪稱資金黑洞，僅 3 奈米製程單次流片成本就高達數千萬美元。雷軍坦言，2000 億投入是持續攻關的底氣所在。

作業系統是小米推進「人車家」全生態協同的基石。透過自研系統，手機、汽車、家居設備可實現深度互聯，例如用戶持小米手機靠近車輛時，系統能實現無感解鎖、算力協同與數據端側互通，為「主動智能」場景打下基礎。

雷軍多次強調，只有底層系統自主可控，才能真正打通硬體邊界，提供獨一無二的使用者體驗。

在 AI 佈局上，小米雖未公開細節，但雷軍稱「進展超預期」，自研大模型可透過蒸餾技術適配端側設備，在保護隱私的同時降低延遲，這對智慧駕駛、手機助理等即時性要求高的場景尤其重要。

分析認為，小米此次策略升級實為高階化與生態整合的必然選擇。目前，消費性電子市場高度同質化，蘋果、華為等主要企業均以全端自研建構障礙。小米若要在高階市場實現突破，必須走出供應鏈依賴，建立技術差異化。此外，小米汽車業務已初具規模，若無法透過自研晶片與系統實現跨裝置融合，「人車家」生態將停留於表面連動。

儘管前景可期，挑戰亦不容忽視。晶片、作業系統等領域需長期投入且成果不確定性高，小米能否在資金消耗與技術突破間取得平衡，仍需觀察。

然而，從雷軍親自為研發團隊頒發千萬獎金、將工程師推至台前等措施來看，小米正試圖建構以技術為核心的企業文化，吸引頂尖人才。