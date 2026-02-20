鉅亨網新聞中心 2026-02-20 18:10

港股周五 (20 日) 迎來農曆馬年首個交易日。儘管大盤整體承壓，恒生指數收盤下跌 1.1%，報 26413.35 點，恒生科技指數更重挫 2.91%，但市場中的人工智能應用及機器人概念股卻呈現爆發式增長，成為市場焦點。

在 AI 板塊中，智譜 (02513-HK) 表現最為強勁，尾盤猛力拉升，收盤大漲約 43%，股價報 725 港元，總市值一舉突破 3200 億港元。自 2 月以來，該股累計漲幅已超過 200%。此外，MINIMAX 漲幅超過 14%，市值站穩 3000 億港元大關。

這波強勁漲勢主要受技術與應用落地的多重消息推動。曙光 SothisAI 近日升級，全面接入智譜 GLM-5 與阿里 Qwen3.5 大模型，優化了企業 AI 平台的營運流程。同時，智譜也啟動了「算力合夥人」招募計畫，旨在與晶片廠商及算力提供商共建高效推理網絡。

機器人板塊受春晚帶動火速「出圈」

受馬年央視春晚展示人形機器人的影響，機器人概念股集體爆發。越疆大漲超過 21%，首程控股漲近 12%，速騰聚創與優必選也分別錄得顯著漲幅。數據顯示，春晚期間帶動了強大的消費效應，抖音電商機器人產品在假期期間的成交額（GMV）同比激增 1680%。

大型科網股普跌

與 AI 板塊的狂熱形成鮮明對比，傳統科網巨頭多數走弱。百度、京東健康跌幅超過 6%，阿里巴巴跌近 5%，騰訊與美團亦分別下跌約 2.1% 與 1.6%。

在海外因素方面，中東局勢再度緊張。消息指美國軍方已準備好對伊朗採取軍事行動，導致避險情緒升溫。國際油價隨之走高，推動中遠海能與中國石油等石油股逆勢上漲。同時，國際金價與銀價也雙雙拉升，現貨黃金再度逼近每盎司 5030 美元。

後市展望