鉅亨網新聞中心 2026-03-02 15:00

中國汽車市場 2 月進入傳統銷售淡季，受春節長假以及月份天數較短影響，各大車企的有效產銷時間被大幅壓縮。最新公布的交付數據顯示，中國十大車企銷量均呈現不同程度的環比下滑，市場格局在波動中迎來顯著洗牌。

在新勢力品牌陣營中，零跑汽車以 2.81 萬輛的交付成績躍居 2 月榜首，同比增長 11%，表現相對穩健，穩居新勢力第一梯隊。理想汽車 (02015-HK) 則以 2.64 萬輛位居第二，整體銷量較去年同期持平，展現出較強的市場韌性。

蔚來集團 (09866-HK) 在 2 月交付 2.08 萬輛，其中旗艦車型 ES8 熱銷佔比過半，帶動品牌同比大幅增長近六成。

本月市場的一大焦點在於小米 (01810-HK) 汽車對問界 (AITO) 的反超。小米 2 月交付量超過 2 萬輛，儘管較 1 月份的 3.9 萬輛有所回落，但在初代 SU7 於 2 月 10 日正式停產、工廠全力準備新一代 SU7 上市的過渡期，該成績主要由小米 YU7 車型貢獻，表現優於市場預期。

相較之下，問界在 1 月曾以超過 4 萬輛的成績奪冠，但 2 月交付量驟降至約 1.8 萬輛，跌幅超過五成。分析指出，問界目前急需預計主打 25 萬至 30 萬市場的中大型 SUV「問界 M6」來挽救下滑勢頭。

傳統車企方面，吉利汽車表現最為強勁，2 月總銷量達 20.62 萬輛，同比微增 1%，並在海外出口方面表現亮眼。比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)2 月銷量為 19.02 萬輛，雖同比下滑四成，但其出口銷量首次突破 10 萬輛，這也是比亞迪史上出口銷量首度超越中國銷量，象徵其全球化戰略取得重大突破。