鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-21 08:47

美國最高法院周五 (20 日) 以 6 比 3 的投票結果，裁定撤銷總統川普去年徵收的大部分關稅無效，理由是利用緊急狀態法徵稅的行為已「越權」，儘管川普放話將徵收 10% 全球關稅作為替代方案，美股最終仍維持漲勢，黃金突破 5100 美元，美債、美元則因財政疑慮而走低。

〈美股盤後〉川普全球關稅被推翻 美股歡漲 三大指數周線攀高 (圖:Reuters/TPG)

川普痛批最高法院的裁決是「恥辱」，揚言將依據「1974 年貿易法」第 122 條款，對全球徵收為期 150 天的 10% 關稅，成為第一位動用 122 條款的美國總統。

分析師指出，川普新宣布的全球關稅並未更高，讓投資人鬆了一口氣，因此支撐美股漲勢。權值股如 Alphabet、蘋果都上揚，受關稅重擊的玩具製造商、家具業者等也都普遍回暖。

全球數以千計的公司準備發動一場曠日廢時的鬥爭，試圖追回已繳納的關稅。根據賓州大學華頓預算模型 (Penn-Wharton Budget Model) 經濟學家的數據，美國政府收到的關稅中，有超過 1750 億美元面臨必須退還的風險。

另據周五公布的數據，美國第 4 季國內生產毛額 (GDP) 減緩幅度超越預期，而 12 月消費者物價指數 (CPI) 則顯示通膨升溫。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員如今預測，聯準會(Fed) 在 6 月會議上降息的機率略高於 50%。

美股周五 (20 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 230.81 點，或 0.47%，收 47,625.97 點，本周上漲 0.25%。

那斯達克綜合指數上漲 203.34 點，或 0.90%，收 22,888.069 點，本周上漲 1.51%。

標普 500 指數上漲 47.62 點，或 0.69%，收 6,909.51 點，本周上漲 1.08%，創 1 月 9 日以來最佳單周。

費城半導體指數上漲 87.11 點，或 1.07%，收 8,260.42 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 75.18 點，或 0.52%，收 14,435.68 點。

圖取自 finviz

標普 11 大類股中有九個上漲，以通訊服務和非必須消費品漲幅最大，但能源、健康照護類股收黑。(圖：finviz)

焦點個股

台股 ADR 普遍上揚。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 2.82%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 3.36%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 2.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 0.4%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收高 1.02% 至每股 189.82 美元，這家 AI 晶片巨頭預定下周三公布財報，對華爾街 AI 漲勢前景感到不安的投資人將仔細審視。

在對估值以及巨額投資回報的疑慮下，與 AI 相關的科技股近幾個月來波動劇烈。金融時報 (FT) 披露，輝達接近敲定對 OpenAI 的 300 億美元投資，取代去年同意的 1000 億美元長期承諾。

AI 新創 Anthropic 發布 Claude 安全工具之後，資安軟體公司股價大幅下跌，Crowdstrike(CRWD-US) 重挫 7.95%，Cloudflare(NET-US) 暴跌超過 8%，Okta(OKTA-US) 跳水 9.18%。

雲端運算公司 Akamai Technologies(AKAM-US) 股價重挫 14%，該公司預測，第 1 季調整後獲利將低於華爾街預期。

華爾街分析

Horizon Investments 研究與量化策略主管 Mike Dickson 表示，投資人對於川普新宣布的全球關稅並未更高感到寬慰，「今天消除了一部分的不確定性，我們正進入下一個階段。」

RBC Wealth Management 的 Tom Garretson 則指出：「到目前為止，政策衝擊應被視為投資環境的一部分——但在近年來，這些衝擊往往證明是短暫的，或許甚至不需要納入長期決策的考量，反而可以作為戰術性利用的機會。」

道明證券策略師表示，目前不會修改對美國經濟的展望，預料關稅將通過其他途徑繼續存在。

Renaissance Macro Research 的 Neil Dutta 表示，至少就目前而言，這比較偏向政治問題、而非經濟問題。他表示：「如果川普重啟關稅威脅，我們會面臨更多不確定性。如果他選擇退讓，他在政治上基本上就完蛋了。」