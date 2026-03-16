開戰以來首次！荷姆茲海峽船隻通航數量歸零

‌



另據《金融時報》周日報導，美國總統川普放話，若北京當局不協助解除荷姆茲海峽封鎖，他可能會推遲原定與中國國家主席習近平舉行的峰會。

川普強調了中國對中東石油的依賴，他表示：「身為荷姆茲海峽受益者，理應協助確保那裡不會發生壞事。」他認為，若等到月底北京峰會才處理此間，那就太慢了。

此時美中高階官員正在巴黎舉行貿易談判，為「川習會」暖場。川普政府官員也說，美方正與英國、韓國、日本等盟友接洽，確保這條能源與國際貿易的關鍵水道安全。