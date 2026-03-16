開戰以來首次！荷姆茲海峽船隻通航數量歸零
鉅亨網編譯鍾詠翔
據英國《每日電訊報》周一（16 日）報導，全球能源海運要衝荷姆茲海峽 14 日沒有船隻通航，這是自美國和以色列對伊朗發動軍事行動以來首次。
海事數據分析服務公司 Windward 的數據顯示，荷姆茲海峽 14 日通航船隻數量自伊朗戰爭爆發以來首次歸零。戰前海峽平均每天有 77 艘船通過。
另據《金融時報》周日報導，美國總統川普放話，若北京當局不協助解除荷姆茲海峽封鎖，他可能會推遲原定與中國國家主席習近平舉行的峰會。
川普強調了中國對中東石油的依賴，他表示：「身為荷姆茲海峽受益者，理應協助確保那裡不會發生壞事。」他認為，若等到月底北京峰會才處理此間，那就太慢了。
此時美中高階官員正在巴黎舉行貿易談判，為「川習會」暖場。川普政府官員也說，美方正與英國、韓國、日本等盟友接洽，確保這條能源與國際貿易的關鍵水道安全。
- 外匯市場重大信號！美元買入力度為...
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 古巴成川普下一個目標！川普：先解決伊朗問題再處理古巴
- 川普對中國、北約發最後通牒！拒護航荷姆茲海峽後果「糟糕」、或延後「川習會」
- 川普放話：中國要助荷姆茲海峽解除封鎖 否則「川習會」延期
- 排除外部勢力！伊朗大使喊話沙烏地「檢討兩國關係」、否認攻擊石油設施
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇