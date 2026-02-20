鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-20 23:52

美國聯邦最高法院於當地時間 2 月 20 日裁定，總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的全球關稅政策違憲，這項裁決不僅削弱川普政府的核心經濟政策工具，更對全球貿易格局產生深遠影響。

根據最高法院 6 比 3 的表決結果，川普未經國會批准、單方面通過 IEEPA 對進口商品加徵關稅的行為被認定為逾越總統權力範疇。

美國最高法院在判決書中明確指出，IEEPA 雖授權總統在國家緊急狀態下「監管」進出口貿易，但其立法本意從未涵蓋關稅徵收。這項裁決直接挑戰了川普「以關稅作為外交政策大棒」的核心策略，透過即時加徵關稅迫使貿易夥伴讓步。

儘管白宮表示將啟動備用法律條款繼續推進關稅，但分析顯示，替代方案的效力將大打折扣，例如《1962 年貿易擴展法》第 232 條雖可基於國家安全對進口商品加稅，但其適用範圍和執行靈活性遠不及 IEEPA。

美國國會預算辦公室 (CBO) 估算，若現行所有關稅持續生效，未來十年每年將給美國帶來約 3000 億美元收入，但最高法院裁決已使這項預測面臨變數。

國際社會對此裁決反應兩極。歐盟貿易專員馬克斯 · 費爾霍伊根稱之為「多邊貿易體制的勝利」，但發展中國家則擔憂美國可能轉向其他單邊措施。

世界銀行報告指出，全球供應鏈因關稅戰已累計增加 12% 的運營成本，美國最高法院周五 (20 日) 的裁決恐將加速企業進一步調整全球佈局。

對川普政府而言，裁決不僅是法律挫敗，更危及其經濟主張的合法性。此前白宮已承認正評估透過《國防生產法》等替代途徑維持部分關稅，但法律專家指出，這些措施恐面臨同樣的合憲性質疑。

與此同時，美國企業界已展開游說，要求儘快明確關稅退還機制，避免因政策反覆導致供應鏈斷裂。

美國最高法院這項最新裁決恐將成為 2026 年美國期中大選的關鍵議題。民主黨議員已提案要求國會收回 IEEPA 的關稅授權，而共和黨內部對川普擴權行為的分歧逐漸浮現。