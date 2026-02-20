川普考慮對伊朗發動有限軍事打擊！10至15天內決定、油價飆升、荷莫茲海峽成最大風險
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普週五（20 日）表示，正考慮對伊朗發動「有限度軍事打擊」，以對德黑蘭當局施壓，迫使其在核計畫上作出讓步。
根據《CNBC》報導，川普在白宮與美國各州州長共進早餐時，回應記者提問時直言：「我想我可以說，我正在考慮這麼做。」
川普週四（19 日）表示，他將在未來 10 至 15 天內決定是否對伊朗發動攻擊。不過，他並未排除與德黑蘭就其核子計畫達成協議的可能性。
川普先前曾指出，若對伊朗發動攻擊，其規模將「遠比」美國在今年 6 月針對伊朗核設施所發動的有限打擊更加嚴重。
隨著交易員將美國可能即將採取軍事行動的風險納入考量，國際油價本週累計上漲逾 5%，週五則維持平穩。
目前，美國正於中東地區展開大規模軍事集結。航空母艦「林肯號」已部署至該區域，第二艘航空母艦「福特號」也正在前往途中。
石油市場最擔憂的是，美伊衝突可能導致經由荷莫茲海峽的石油運輸長期中斷。
該海峽是全球石油貿易的重要咽喉要道。根據顧問公司 Kpler 的數據，2025 年平均每日有超過 1,400 萬桶原油與凝析油通過這條狹窄水道，約占全球海運石油出口總量的三分之一。
Kpler 數據顯示，通過該海峽的石油約有四分之三運往中國、印度、日本與南韓。
- 走進半導體 探索科技核心力量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普宣布對全球商品徵收10%新關稅！反擊最高法院裁定
- 川普訪中會習近平日期出爐！最高法院撤銷關稅打亂談判 貿易休兵現變數？
- 川普宣布對全球商品徵收10%新關稅！反擊最高法院裁定
- 川普訪中會習近平日期出爐！最高法院撤銷關稅打亂談判 貿易休兵現變數？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇