加密貨幣避險神話破滅？巴隆：量化緊縮＋AI吸金潮重擊比特幣
鉅亨網編譯莊閔棻
在全球資產市場中，一場不容忽視的結構性轉變正悄然發生。長期被視為保值工具的黃金與白銀價格穩步走高；相較之下，多年來同樣被標榜為抗通膨與避險資產的加密貨幣，卻呈現反向下跌走勢。
根據《巴隆周刊》報導，2025 年，比特幣與以太坊雙雙錄得負報酬，更廣泛的加密貨幣市場在第四季市值蒸發約 1.3 兆美元。
進入新的一年後，頹勢並未扭轉。儘管貴金屬價格持續上揚，加密貨幣在 1 月仍延續疲弱走勢，期間雖出現短暫反彈，但多屬技術性修正，而非資金信心回流。
市場分析指出，加密貨幣與貴金屬本質上爭奪的是同一類投資邏輯：兩者都被視為對抗貨幣貶值、財政過度擴張與金融體系脆弱性的避險資產。當資金明確流向其中一方、遠離另一方時，通常反映的是更深層的價值重估，而非單純情緒波動。
《巴隆》指出，加密貨幣之所以下跌部分原因來自全球流動性環境的變化。美國近年實施量化緊縮政策，削減了過去支撐投機熱潮的超額資本池。
同時，一個新的資本消耗方迅速崛起：過去創造大量自由現金流的超大型雲端與軟體公司，如今成為資本密集型投資者。
在人工智慧（AI）基礎設施建構的競賽下，數千億美元資金被投入資料中心與算力建設。這些原本可能回饋股東、間接支撐高風險資產需求的資金，如今被吸納至實體基礎建設，對加密貨幣等投機性資產形成擠壓。
值得注意的是，亞洲市場則呈現不同圖景。在中國，貨幣供給增速高於名目 GDP 成長，加上境內加密貨幣交易與挖礦實質受限，流動性轉向其他出口。
在區域貿易順差與資金轉向實體價值儲藏工具的背景下，貴金屬明顯受惠。全球資金流動正緩慢卻持續地從西方向東方轉移，並從虛擬數位資產流向實體資產。
創新焦點轉移，加密敘事降溫
不過，流動性並非全部因素，市場關注度同樣關鍵。比特幣十七年前誕生時象徵全新金融尖端，承諾重塑「貨幣」概念，建立不受政治干預的平行金融體系。創新與投機在此交會，吸引大量想像與資金。
然而，這一承諾至今未完全兌現。作為支付工具，加密貨幣成本高、效率有限，在全球經濟日常運作中缺乏實質角色。
即便部分地區積極推動採用，實際應用範圍仍相對有限。穩定幣雖在跨境結算等細分市場找到用途，但在整體生態中占比仍小，難以支撐核心資產的高估值。
與此同時，新興技術與具體經濟價值兼具的資產吸引投資人目光，市場焦點轉向 AI、電氣化與基礎建設投資等領域。
加密貨幣不僅面臨質疑，還需與這些更具現實落地能力的產業競爭。
無現金流資產的脆弱性
分析指出，此次重新審視凸顯了加密貨幣的結構性弱點。
與股票、債券或實體資產不同，加密貨幣不產生現金流，也不賦予法律追索權，缺乏制度性托底機制，其價值高度依賴市場共識與集體信念。
在資金充裕、機會成本偏低的環境下，這種信念能迅速擴張；但當流動性收縮、投資人轉向更嚴格的基本面評估時，其脆弱性便浮現。
而這也反映在市場表現中。近期地緣政治緊張、財政不確定性升高與貨幣貶值憂慮加劇，本應是避險資產表現的有利環境，但資金卻更偏好黃金，使加密貨幣表現反而更接近敘事動能減弱的投機資產。
量子運算帶來潛在變數
與此同時，「量子運算」這另一個新的變數，也打亂了加密貨幣的整體格局。
主流區塊鏈的安全性建立在傳統加密演算法假設之上，而量子計算的理論能力對這些前提構成挑戰。
儘管短期內尚未形成直接威脅，但潛在風險的存在，已足以為市場情緒投下陰影。
加密貨幣的價值基礎在於市場對其底層系統安全性的信任。一旦這種信任動搖，即便風險發生機率低、時間遙遠，其潛在「生死存亡」等級的後果，也會被市場高度放大。
相較之下，黃金等實體資產不依賴技術協議或計算能力假設，其價值儲藏角色在技術上保持中立。在技術創新同時帶來不確定性的時代，這種中立性反而成為優勢。
政治紅利退潮，市場進入新階段
然而，政治紅利往往短暫。2024 年大選後的漲幅已大幅回吐，顯示政治聲量雖能放大行情，卻難以長期支撐估值。
整體而言，加密貨幣尚未走到終局，但市場已進入新的階段。隨著流動性收緊、投資焦點轉移與新風險浮現，資金將變得更為挑剔。
《巴隆》總結道，當敘事不再足以支撐價格時，市場重心已悄然轉移，加密資產正回歸更現實的價值檢驗。
