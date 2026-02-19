鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-19 11:00

在全球資產市場中，一場不容忽視的結構性轉變正悄然發生。長期被視為保值工具的黃金與白銀價格穩步走高；相較之下，多年來同樣被標榜為抗通膨與避險資產的加密貨幣，卻呈現反向下跌走勢。

加密貨幣避險神話破滅？巴隆：量化緊縮＋AI吸金潮重擊比特幣。（圖：Shutterstock）

根據《巴隆周刊》報導，2025 年，比特幣與以太坊雙雙錄得負報酬，更廣泛的加密貨幣市場在第四季市值蒸發約 1.3 兆美元。

進入新的一年後，頹勢並未扭轉。儘管貴金屬價格持續上揚，加密貨幣在 1 月仍延續疲弱走勢，期間雖出現短暫反彈，但多屬技術性修正，而非資金信心回流。

同時，一個新的資本消耗方迅速崛起：過去創造大量自由現金流的超大型雲端與軟體公司，如今成為資本密集型投資者。

值得注意的是，亞洲市場則呈現不同圖景。在中國，貨幣供給增速高於名目 GDP 成長，加上境內加密貨幣交易與挖礦實質受限，流動性轉向其他出口。

在區域貿易順差與資金轉向實體價值儲藏工具的背景下，貴金屬明顯受惠。全球資金流動正緩慢卻持續地從西方向東方轉移，並從虛擬數位資產流向實體資產。

創新焦點轉移，加密敘事降溫

即便部分地區積極推動採用，實際應用範圍仍相對有限。穩定幣雖在跨境結算等細分市場找到用途，但在整體生態中占比仍小，難以支撐核心資產的高估值。

與此同時，新興技術與具體經濟價值兼具的資產吸引投資人目光，市場焦點轉向 AI、電氣化與基礎建設投資等領域。

無現金流資產的脆弱性

在資金充裕、機會成本偏低的環境下，這種信念能迅速擴張；但當流動性收縮、投資人轉向更嚴格的基本面評估時，其脆弱性便浮現。

量子運算帶來潛在變數

主流區塊鏈的安全性建立在傳統加密演算法假設之上，而量子計算的理論能力對這些前提構成挑戰。

儘管短期內尚未形成直接威脅，但潛在風險的存在，已足以為市場情緒投下陰影。

政治紅利退潮，市場進入新階段

然而，政治紅利往往短暫。2024 年大選後的漲幅已大幅回吐，顯示政治聲量雖能放大行情，卻難以長期支撐估值。