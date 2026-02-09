鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-10 05:00

高市勝選難掩財政隱憂 日本市場靜待政策實質

高市獲戰後最強背書卻遭全球投資人潑冷水 市場警告：赤字空間已盡 日元、債市仍承壓(圖:shutterstock)

日本眾議院選舉塵埃落定，首相高市早苗領導的自民黨斬獲超三分之二席位，創下二戰以來該黨最大勝績，但這場勝利並未贏得投資者喝采，反而引發對財政擴張的強烈警惕。市場擔心，在全球負債最高的發達國家，激進政策恐將觸發債市與匯市的劇烈反噬。

東京股市周一 (9 日) 的狂歡與貨幣市場的平靜形成對比。日經 225 指數飆漲 3.9% 創歷史新高，東證指數漲 2.3%，投資人押注刺激政策將提振消費與企業支出。

但曾暴跌 6% 的日元僅小幅走強，10 年期日本國債殖利率微漲 5.5 個基點至 2.28%，市場在等待高市早苗揭曉預算細節的關鍵考驗。



目前，投資人緊盯三大風險訊號：財政失控、匯率疲軟容忍、貨幣政策落後。

滙豐首席亞洲經濟學家 Fred Neumann 說：「日本已從『站起來』轉向『如何站穩』，市場將為財政紀律設定硬性約束。」

目前，日本背負已開發國家最沉重債務包袱，若高市兌現暫停食品消費稅承諾 (預計造成 5 兆日元年收入缺口)，無異於雪上加霜。

巴克萊經濟學家 Naohiko Baba 說：「高市雖可能藉民意施壓央行暫緩升息，但民眾對生活成本的不滿終將迫使政策轉向。」



市場正透過「高市交易」邏輯測試政策底線。股票市場期待財政刺激，債市恐懼赤字膨脹，匯市擔憂貨幣競爭性貶值。

瑞穗證券策略師 Shoki Omori 則稱焦點不在於選舉結果，而在政策實質、規模、資金來源的一致性。

大和資本市場研究主管 Chris Scicluna 指出，減稅計劃的資金謎題可能引發持續市場焦慮。

短期考驗已然來臨。專家認為，高市政府必須在削減消費稅與填補財政缺口間找到平衡，同時安撫被多年貶值趨勢壓抑的民眾情緒。

瀚亞投資經理 Rong Ren Goh 認為，盤整後的市場將重拾既有趨勢，長天期國債殖利率率走高，日元震盪下行。這場戰後最強政治授權，正將高市推向財政紀律與市場壓力的夾縫之中。