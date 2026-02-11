鉅亨網編輯林羿君 2026-02-11 14:53

BCA Research 分析師警告，目前盛行的日元套利交易正淪為一顆「不定時炸彈」，隨時可能面臨大規模的平倉風險。

由 Arthur Budaghyan 領導的 BCA 團隊指出，當前市場環境與 2008 年、2015 年及 2020 年的崩潰徵兆極為相似。回顧過往，全球風險情緒一旦轉向惡化，便會引發劇烈的去槓桿效應，導致投資人瘋狂回購日圓避險。

隨著日元近期從歷史低點強勁反彈，市場對於該套利策略的疑慮日益加深。交易員目前正密切關注日本央行今年稍晚可能的升息動向，此一預期心理已成為日元匯率的重要支撐。

今年迄今，日元兌美元已上漲逾 1%，目前在 1 美元兌 154.4 日元附近波動，相較於上個月一度逼近 160 關卡的低迷走勢，已明顯脫離可能觸發官方干預的警戒區。