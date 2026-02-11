鉅亨網編輯林羿君
BCA Research 分析師警告，目前盛行的日元套利交易正淪為一顆「不定時炸彈」，隨時可能面臨大規模的平倉風險。
這項深受避險基金青睞的策略，核心在於借入低收益的日元，轉而投入高回報的資產，藉此賺取利差；然而，一旦風險資產重挫或日元匯率走強，該交易模式便會迅速崩解。
由 Arthur Budaghyan 領導的 BCA 團隊指出，當前市場環境與 2008 年、2015 年及 2020 年的崩潰徵兆極為相似。回顧過往，全球風險情緒一旦轉向惡化，便會引發劇烈的去槓桿效應，導致投資人瘋狂回購日圓避險。
隨著美國零售銷售數據疲軟，日元週二兌美元連續第二日走升，漲幅達 1%。
報告中強調，下一波平倉潮極可能由高收益資產下跌與日元反彈共同誘發。無法預知哪一項會率先發生，但利差資產與匯率動向將產生連鎖加乘效應，最終恐導致日元套利交易出現全面性的反轉崩盤。
基於上述趨勢，BCA 分析師建議，中長期投資人可做多日元、放空美元。
隨著日元近期從歷史低點強勁反彈，市場對於該套利策略的疑慮日益加深。交易員目前正密切關注日本央行今年稍晚可能的升息動向，此一預期心理已成為日元匯率的重要支撐。
今年迄今，日元兌美元已上漲逾 1%，目前在 1 美元兌 154.4 日元附近波動，相較於上個月一度逼近 160 關卡的低迷走勢，已明顯脫離可能觸發官方干預的警戒區。
BCA 研究團隊表示，雖然目前難以精確估算日元套利交易的具體規模，但多項指標均顯示該交易模式在近年來已「大幅擴張」，所涉及的資金總額極為龐大。
研究人員在報告中特別點出，正是因為這種套利行為已滲透市場各處，一旦日元啟動升勢，其引發的連鎖效應將導致匯率出現極為劇烈的波動。
