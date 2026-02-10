鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-10 20:30

中國最大晶圓代工廠中芯國際 (00981-HK) 周二 (10 日) 公布最新財報，2025 年第四季獲利與營收雙雙優於市場預期，顯示在中國推動科技自主化背景下，國內晶片需求持續支撐公司業績表現，但管理層對短期展望仍維持審慎態度。

〈財報〉中芯國際去年Q4獲利暴增六成 短期展望卻踩煞車(圖：REUTERS/TPG)

中芯國際表示，去年第四季歸屬母公司業主的淨利潤年增 60.7%，達 1 億 7285 萬美元，高於市場預期的約 1 億 7030 萬美元。同期營收年增約 13% 至 24.9 億美元，也優於分析師預估的 24.2 億美元水準。

圖：中芯國際財報

受惠於第四季表現亮眼，中芯國際 2025 年全年營收首度突破 90 億美元，達 93.3 億美元，較 2024 年的 80.3 億美元明顯成長，反映中國本土晶片訂單在科技自主政策推動下持續擴大。

不過，該公司去年第四季毛利率降至 19.2%，低於去年第三季的 22%，主要受到擴產帶來的折舊成本上升，以及較先進製程良率爬坡期間的壓力影響。展望 2026 年第一季，中芯國際預期營收將與前一季大致持平，毛利率則落在 18% 至 20% 區間，顯示短期營運環境仍具挑戰。

資本支出方面，中芯國際 2025 年資本支出達 81 億美元，年增約 10.5%，公司預期 2026 年資本支出將與 2025 年大致持平。該公司也指出，晶片在地化帶來的機會，與 2026 年記憶體價格上漲所形成的成本壓力，將同時影響今年的營運表現，全年營收成長率可望高於產業平均。

中芯國際長期被視為北京推動半導體自主化的重要指標企業，近年受惠於美中科技競爭與出口限制，中國本土客戶對成熟與先進製程晶片的需求明顯提升，推動公司在香港上市的股票去年大漲 125%。

不過，近期股價波動加劇，投資人憂心美國出口管制若出現鬆動，可能削弱中國本土人工智慧 (AI) 晶片的吸引力，進而影響科技自主化的投資論述。美中於去年 10 月達成貿易休戰協議後，川普於 12 月表示將允許輝達 (NVDA-US) 向中國出口 H200 晶片，加深市場不確定性。

Bernstein 分析師則指出，全球市場對 AI 投資泡沫的疑慮升溫，但不認為中國正面臨相同情況，並形容「中國 AI 故事才剛開始」。該機構預期，未來三年中國先進晶片產能將快速擴張，有助於緩解 AI 晶片供應瓶頸。