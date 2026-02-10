鉅亨網新聞中心 2026-02-10 16:41

港股周二 (10 日) 主要指數集體收高，恒生指數全天漲 0.47%，收報 27153.59 點，成功穩站在 27000 點大關之上；國企指數與恒生科技指數也分別上揚約 0.71% 及 0.53%。市場全天呈現盤初衝高回落、午後維持平盤震盪的走勢。

AI 應用股與影視板塊成為今日盤面最大焦點。受字節跳動發布最新一代視頻生成模型 Seedance 2.0 的利好刺激，市場預期 AI 影視領域將迎來規模化應用的「奇點」。閱文集團股價應聲大漲超過 15%，智譜盤中更創下歷史新高。

影視股集體走強，主因是市場看好 2026 年春節檔表現，預計總票房有望達到 65 億至 85 億元人民幣。此外，新股市場表現亮眼，「釣魚裝備第一股」樂欣戶外掛牌首日暴漲超過 102%。

創新藥板塊表現佳，石藥集團、信達生物等漲幅居前。近期創新藥領域頻出重磅國際合作，如石藥與阿斯利康、榮昌生物與艾伯維的授權交易，顯示出國產創新藥在「出海」方面的強勁實力。開源證券指出，創新藥行業已進入收入增長的收穫期，建議關注具備出海確定性的優質標的。

然而，市場表現仍存在分歧。美團、騰訊等權重科網股今日走勢偏弱，跌幅在 1% 至 2% 之間。內房股受全行業預虧消息拖累普遍走低，教育與濠賭股表現低迷。