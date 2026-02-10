鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-10 09:44

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一（9 日）進軍美國高評級公司債市場，進一步推升人工智慧（AI）企業的債務融資熱潮；分析師預期，這股趨勢將帶動今年企業債發行規模創下歷史新高。

根據《路透》報導，數據服務機構 IFR 的資料顯示，Alphabet 此次共分七個期次發行總額 200 億美元的無擔保優先公司債。

《金融時報》週一引述知情人士報導，Alphabet 也正規劃首次發行英鎊計價債券，內容可能包括罕見的 100 年期債券。

Alphabet 的最新發債，緊接在甲骨文 (ORCL-US) 之後。甲骨文於 2 月 2 日在申報文件中揭露，已完成規模 250 億美元的公司債發行。隨著 AI 企業在擴充資料中心與處理器需求的競賽中大幅提高資本支出，借款規模也迅速攀升。

其中，甲骨文去年 9 月發行 180 億美元債券，10 月 Meta 則完成 300 億美元交易，創下史上最大單筆、非併購用途的高評級公司債發行紀錄；11 月 Alphabet 與亞馬遜也分別發行 175 億美元與 150 億美元。

評級機構穆迪指出，美國六大超大規模業者今年的資本支出總額，預計將逼近 5,000 億美元。巴克萊銀行分析師則預估，今年美國整體公司債發行規模將達 2.46 兆美元，較 2025 年成長約 11.8%。

一名不具名的高收益債投資組合經理指出，甲骨文與 Alphabet 在 2026 年初即大舉發債「並不令人意外，但意義重大」，因為市場正經歷「我們一生中所見過最大規模之一的資本支出循環」。

AI 投資的高速擴張，也已對其他市場板塊造成影響。近期，在 Anthropic 發布 Claude 模型後，多家軟體公司股價出現明顯下挫，反映資金與成長預期正受到擠壓。

以 AI 為基礎的信用投資平台 CredCore 共同創辦人 Karthik Nandyal 表示，AI 似乎「挖掘了過去不明顯的新資金來源，同時侵蝕了軟體公司的現金流」。