鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-10 07:10

拖累美光股價的一項潛在因素是，競爭對手三星電子 (Samsung Electronics) 將於本月底開始量產第六代高頻寬記憶體 HBM4，供應輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 即將推出的 Vera Rubin 圖形處理器(GPU)。南韓《韓聯社》於周日報導了這項消息。

在這則新聞之前，研究機構 SemiAnalysis 於上周五發布報告指出，由於美光未能滿足輝達對 pin 速度的要求，美光的 HBM4 預計不會納入 Rubin 首 12 個月的供應鏈。

瑞穗 (Mizuho) 交易部門分析師 Jordan Klein 周一在報告中表示，他認為美光股價下跌，與部分「愚蠢的媒體報導」有關，這些報導指出美光的 HBM4 速度不足，因此將被排除在輝達 Rubin GPU 供應之外。

SemiAnalysis 表示，輝達 Rubin GPU 所需的 HBM4 供應，大多可能來自南韓的 SK 海力士 (SK Hynix)。《韓國經濟日報》周一也報導，SK 海力士可能拿下約 50% 多的 HBM4 供應量，三星約 20% 多。不過該報導也指出，美光仍可能占 Rubin HBM4 供應約 20% 比重。

Klein 指出，美光高層在去年 9 月與 12 月的財報會議中，已反駁外界關於其 HBM4 效能問題的報導。他表示，美光可能會在 3 月的摩根士丹利 (Morgan Stanley) 科技大會上，進一步確認其 HBM4 的供應狀況。

儘管如此，Klein 認為，HBM4 市占率最終仍將取決於良率，也就是單一晶圓可產出多少可用晶片。目前來看，美光與 SK 海力士的良率表現優於採取較先進製程路線的三星。

另一方面，最新一波科技股財報顯示，部分雲端服務業者上調資本支出預測。RBC Capital Markets 分析師 Srini Pajjuri 指出，記憶體市場價格上漲對此產生了重大影響。

根據 Pajjuri，單是價格上漲本身，就可能占 RBC 追蹤的前十大超大型雲端與新型雲端公司今年 AI 支出成長的三分之一，這些公司包括 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 與 CoreWeave(CRWV-US)。

Alphabet 上週在財報中，將今年的資本支出預測上調至 1,750 億至 1,850 億美元，幾乎是 2025 年支出的兩倍。隔日亞馬遜也宣布，計劃在 2026 年投入 2,000 億美元資本支出。

Pajjuri 預估，今年資本支出金額成長中，約有 45% 來自記憶體晶片，其中約四分之三是由價格上漲所驅動。他引述 TrendForce 數據指出，今年動態隨機存取記憶體 (DRAM) 價格預計將倍增，而 NAND 價格可能上漲超過 85%。這兩類記憶體因支援更大型、效能更強、具備更長上下文視窗 (一次可處理資料量) 的 AI 模型，而需求強勁。

他估計，2026 年資料中心記憶體市場規模將達 2,370 億美元，約占前十大雲端業者整體資本支出的 30%。

Pajjuri 也估算，2025 年資料中心記憶體與 DRAM 及 eSSD 等儲存元件，約占前十大超大型雲端業者整體資本支出的 20%。

他預期，記憶體價格在 2027 年將趨於溫和，但「不至於出現劇烈修正」。