鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-03 07:07

這家記憶體晶片製造商的股價近幾個月呈拋物線式上漲，並在 1 月創下 2000 年 2 月以來最大的單月漲幅——那時正是網路泡沫破裂前夕。需求攀升，加上 AI 帶動的供給短缺，推升價格與獲利，也讓美光及部分記憶體儲存公司同步受惠。

美光周一大漲 5.5%，邁向新高，並在最近五個交易日中第四度收盤創高，今年以來更已第 13 次改寫收盤紀錄。就華爾街來看，這波漲勢應仍可延續一段時間。根據 FactSet 調查，追蹤美光的分析師中，有 88% 對該股持看多立場。

不過，一些研究股價行為、並將現況與過去相似時期對照的技術分析師，對美光這波漲勢能維持多久，恐怕有截然不同的看法。

BTIG 技術分析師 Jonathan Krinsky 指出，美光股價「在歷史上已嚴重偏離常態」，因其目前高於 200 日移動平均線的幅度，已是前所未見的水準。

他指出，過去僅有兩次，股價與 200 日移動平均線的分離程度接近目前水準，而當時股價不久後便陷入熊市。

以目前價格計算，美光股價高出 200 日移動平均線約 147%，略低於 1 月 28 日創下的 152% 收盤紀錄。回顧 2000 年初網路泡沫高峰期，該分離幅度曾擴大至 98%。而在 2000 年 7 月 14 日美光股價見頂時，分離幅度約為 89%。三個月後，股價下跌 65%；12 個月後，仍低了 62%。

此前，歷史最高分離紀錄出現在 1995 年 9 月 11 日，當時高達 124%。

那段期間，市場因微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 推出 Windows 95 而情緒高漲，帶動記憶體晶片需求暴增，同時出現供給短缺，價格與美光獲利同步攀升——是不是似曾相識？

在該次分離幅度見頂後三個月，美光股價下跌 42%。而 12 個月，跌幅更擴大至 77%。

正如技術派們常言，歷史未必會完全重演。儘管美光目前相對 200 日移動平均線已創新高，也不代表股價不能再進一步上漲。且即便股價橫盤整理，隨著 200 日移動平均線目前每天上升近 2 美元，分離幅度也可能收斂。

然而，真正相信「這次不一樣」的美光投資人，或許也該記住：在 2000 年 7 月與 1995 年 9 月，當時的投資人很可能也抱持相同想法。