鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 05:20

好萊塢巨星、飾演「蝙蝠俠」的班・艾佛列克（Ben Affleck）近日公開表達對人工智慧（AI）熱潮的懷疑態度，立場與知名投資人、電影《大賣空》原型人物貝瑞（Michael Burry）不謀而合，引發討論。

根據《Business Insider》報導，艾佛列克在最新一集《羅根秀》Podcast 上，表達了與貝瑞相同的觀點，即對 AI 種種誇大宣傳的懷疑以及大型科技公司在這項新興技術上鉅額投資的質疑。

艾佛列克指出，部分科技公司聲稱 AI 將在短短兩年內「改變一切」，甚至讓人類不再需要工作，但這類說法背後，其實是為了替即將投入的龐大資本支出尋找合理依據。

他表示：「他們這麼說的原因是，他們需要為投資設定一個合理的估值，以證明他們在數據中心上的資本支出是合理的，」

艾佛列克表示，從歷史經驗來看，新技術的採用過程向來「緩慢且循序漸進」。

他指出，科技公司試圖以承諾推出能全面超越現有產品的新一代 AI 模型，來合理化其龐大的資本支出，但實際情況是，每一代模型的進步幅度有限，卻需要消耗更多電力與資料才能運作。

對此，貝瑞則在週末在社群平台 X 上發文回應表示：「班・艾佛列克顯然是個聰明的人，所以這並不讓我感到意外。這些看法聽起來很熟悉，也切中要害。」

AI「寫得很糟」！艾佛列克質疑 AI 內容品質

身為編劇與導演，艾佛列克對 AI 生成內容的品質也毫不留情。他形容當前 AI 聊天機器人的文字表現「真的很糟」，而且不可靠，讓他難以忍受。

艾佛列克曾共同編寫奧斯卡得獎劇本《心靈捕手》，並執導、製作且主演奪下奧斯卡最佳影片的《亞果出任務》。

他預期，AI 未來或許能像視覺特效一樣，成為影視產業節省時間與成本的工具，但不太可能真正寫出有意義的作品，更不可能獨立完成一整部電影。

艾佛列克進一步指出，多數人使用 AI 聊天機器人，其實只是把它當成虛擬陪伴對象，並未創造實質工作或生產力，因此 AI「沒有價值」。

他也對人們與過度迎合、奉承使用者的 AI「朋友」互動所帶來的社會影響，表達深切疑慮。

貝瑞警告：AI 投資恐迎清算時刻

因精準押注 2000 年代中期的房市崩盤而成名的貝瑞近來持續對 AI 泡沫發出警告。沉寂兩年多後，貝瑞於去年底重返社群平台，密集發布對 AI 產業的警示。

貝瑞的核心論點在於，AI 概念股目前被嚴重高估。

他認為，相關企業在微晶片與資料中心上的投資過度，這些資產很快就會過時，卻只是為了一項終將商品化、無法帶來相應投資報酬的技術提供運算能力，未來恐引發大規模資產減損與股價劇烈下跌。