蘋果擬允CarPlay支援第三方AI語音助理 OpenAI、Google有望加入

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-07 09:00

《彭博》周五 (6 日) 引述知情人士報導，蘋果公司 (AAPL-US) 正準備開放 CarPlay 支援來自其他公司的語音控制人工智慧 (AI) 應用程式。

蘋果擬開放CarPlay支援第三方AI語音助理(圖：Shutterstock)

此舉代表蘋果策略上的一項轉變。CarPlay 過去僅允許使用自家的語音助理 Siri 作為語音控制選項，一旦新政策上路，用戶將首度能透過 CarPlay 的車用操作介面，向其他公司的 AI 聊天機器人發出語音指令。

‌



報導指出，包括 OpenAI、Anthropic 以及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等 AI 公司，未來都可推出支援 CarPlay 的應用版本，並加入語音控制模式。

不過，蘋果並不允許用戶更換 CarPlay 上的 Siri 按鍵，也不會開放修改啟用服務的喚醒詞 (wake word)。相反地，用戶必須先開啟第三方應用程式，才能啟動其語音控制功能。