2026-02-03

黃金與白銀上周出現罕見暴跌，市場一片譁然，但最新部位數據顯示，在價格正式崩跌之前，避險基金其實已悄悄撤離貴金屬市場，提前調整投資布局。

根據《Business Insider》報導，美東時間周二（3 日）凌晨 12 時 56 分，現貨黃金報每盎司約 4,829 美元，較上周創下的 5,500 美元以上歷史高點回落逾 10%；現貨白銀則跌至每盎司約 83.40 美元，較先前超過 121 美元的歷史高點重挫逾 30%。

值得注意的是，這波資金動向可從美國商品期貨交易委員會（CFTC）每周公布的「交易人承諾報告」中看出。該報告每周五發布，反映截至周二投資人於美國期貨市場的持倉狀況。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 在分析報告中指出，最新一期數據涵蓋 25 個主要商品期貨市場的管理資金部位，顯示在市場波動性大幅升高之際，避險基金已降低多頭曝險，資金正從包括黃金、白銀與白金在內的金屬類商品輪動撤出。

與此同時，部分資金則轉向能源市場。由於多年來供給充足、需求成長疲弱，油價長期承壓，但進入 2026 年前夕，市場情勢出現轉變。

隨著川普政府突襲委內瑞拉引發供應中斷疑慮、與伊朗的地緣政治緊張再起，加上美國冬季風暴影響，原油價格獲得支撐。

美國西德州中級原油（WTI）期貨目前約報每桶 62 美元，今年以來漲幅約 8%。

Hansen 指出，原油期貨多頭部位已升至去年 8 月以來新高，反觀白銀的淨多頭部位則滑落至兩年低點。

白銀為何率先潰散？

長期追蹤貴金屬市場的 CPM Group 董事總經理 Jeffrey Christian 表示，去年 12 月與今年 1 月的那波大漲，主要並非來自傳統、長期看好黃金與白銀、抱持「買進實體金屬並長期持有」心態的投資人。

Christian 指出，隨著投資人在 1 月底前調整部位，市場運作機制本身成為這波貴金屬價格崩跌的重要推手。

此外，美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席，使原本已因投機與頻繁交易而被推升的市場，跌勢進一步被放大。

Hansen 補充指出，期貨、選擇權與 ETF 市場出現極端交易量，加上市場運作與流動性結構愈發吃緊，放大了價格波動，「最終整個系統承受不住而出現潰散」。

分析師警告，儘管支撐貴金屬的基本面因素仍然存在，包括地緣政治緊張局勢與各國央行持續買盤，但這波修正對於追逐動能與錯失恐懼（FOMO）的投資人而言，是一項明確警訊。