鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-03 09:51

黃金與白銀價格在上週五（30 日）遭遇一場歷史級拋售後，以上週「大幅收黑」作收，市場專家指出，這波重挫未必就是適合逢低進場的時機。

黃金、白銀暴跌不是進場時機？專家：或有約8至9週的修正期、建議退場觀望。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，市場對美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席的反應引發一片混亂，白銀價格暴跌逾 30%，黃金也下挫超過 10%。

週末過後，隨著交易人於週一（2 日）重返市場，貴金屬市場仍持續劇烈波動。

儘管任何資產價格一旦下跌 36% 看似都是進場布局的機會，但分析師與市場評論人士仍提醒，未來一段時間市場波動恐將加劇，投資人應保持審慎。

市場研究公司 Fairlead Strategies 技術分析師兼合夥人 Katie Stockton 表示，她認為金銀價格仍可能面臨「約 8 至 9 週的修正期」，並指出人工智慧（AI）概念股未來也可能出現類似的高波動走勢。

另有金融專業人士對「貨幣貶值交易」能否持續保持強勢持較為悲觀的看法。自 2025 年初以來，這一交易一直是推動貴金屬價格上漲的主要力量之一。

盈透證券（Interactive Brokers）資深經濟學家 José Torres 認為，黃金與白銀的漲勢已超前基本面，未來恐面臨更大幅度的回檔風險。

他表示，這波「過熱的漲勢已愈來愈偏向投機性質，價格在缺乏充分理由下快速攀升，恐為在高點進場的投資人埋下痛苦失望的伏筆。」

Siebert Financial 投資長 Mark Malek 也呼應 Torres 的偏空看法。

他指出，白銀往往會放大黃金接下來的走勢，「上漲時漲得更猛，下跌時跌得更快。這既不是黃金故事的起點，也不是終點，而是最危險的中段。」

Laffer Tengler Investments 執行長兼投資長 Nancy Tengler 則建議，現階段策略上可優先考慮股票，而非黃金。

Tengler 說：「我會先退場觀望，等待市場情勢回穩後，若仍希望配置，再重新進場。所謂避險資產卻出現如此劇烈的波動，確實令人憂心。」

她指出，投資人不妨先行觀望，待市場回穩後再重新評估是否進場，並形容所謂「避險資產」出現如此劇烈波動，確實令人憂心。

投資顧問公司 The ABC Squared 管理合夥人 Marcus Sturdivant Sr 表示，從基本面分析來看，黃金與白銀應可在不久後站穩腳步，重新回到市場青睞的避險資產地位。

不過，他也坦言，由於川普的經濟政策高度不可預測，短期內要判斷其走勢相當困難。