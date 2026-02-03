黃金價格劇震後仍看多！摩根大通：央行持續買進、2026上看6300美元
摩根大通 (JPM-US) 周一（2 日）在研究報告中表示，隨著各國央行與投資人對黃金的需求持續升溫，預期金價將在 2026 年底升至每盎司 6,300 美元。
根據《路透》報導，該投行目前預估，全球央行在 2026 年的黃金購買量將達 800 噸，並指出外匯存底多元化的趨勢仍在延續且尚未結束。
摩根大通在報告中表示：「即便近期金價出現短期波動，我們對黃金在中期的走勢仍抱持堅定而明確的看多信念，其背後原因在於一條清晰、具結構性且持續推進的資產多元化趨勢仍有進一步發展空間。」
該行也補充說：「同時，實體資產相對紙上資產表現占優的市場格局依然根深蒂固。」
黃金價格在上周五（30 日）單日重挫逾 9.8%，創下自 1983 年以來最大單日跌幅，並於周一延續跌勢；市場指出，美國芝加哥商業交易所（CME）調高保證金要求，進一步加劇了賣壓。
另一方面，德意志銀行 (DB-US) 周一也重申其金價預測，預期 2026 年金價將達每盎司 6,000 美元，理由是即便價格出現修正，投資人對黃金的需求仍然持續。
