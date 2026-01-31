歷史性暴跌後啟動新規！CME提高黃金、白銀期貨保證金

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-31 12:55

在黃金、白銀周五 (30 日) 雙雙經歷數十年來最大單日暴跌之後，芝加哥商品交易所 (CME Group) 宣布，將提高紐約商品交易所 (Comex) 黃金及白銀期貨的交易保證金。

CME提高黃金、白銀期貨保證金 歷史性暴跌後啟動新規 (圖:Shutterstock)

現貨黃金周五重挫 9.5%，報每盎司 4883.62 美元，寫下 1983 年以來最大單日跌幅，周四曾站上創紀錄的 5594.82 美元。

現貨白銀單日更暴跌 27.7%，報每盎司 83.99 美元，盤中一度跌到 77.72 美元。根據 LSEG 自 1982 年以來的統計數據，這個單日跌幅已創歷史紀錄。

黃金、白銀保證金雙雙調升

根據 CME 的聲明，非高風險等級的黃金期貨合約，保證金將從現行的 6% 提高至 8%，而高風險等級合約保證金，則從 6.6% 調升至 8.8%。

白銀期貨方面，非高風險等級保證金將從 11% 提升至 15%，高風險等級則從 12.1% 增至 16.5%。鉑金與鈀金期貨的保證金也將同步提高。

加碼保證金確保履約

這些新規將於周一 (2 月 2 日) 收盤後生效。CME 表示，這是對市場波動性進行「例行審查，以確保保證金充分支應」的結果。

提高保證金意味著，想交易黃金、白銀、白金及鈀金期貨的投資人，需要動用更多資金作為抵押，以確保能履行合約義務。雖然交易所通常會在合約價格大幅波動或極度不穩定的時候調整保證金，但此舉可能進一步排擠資金不足的小型交易者。