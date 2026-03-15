鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-15 19:05

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）週六（14 日）在接受《MS NOW》獨家專訪時表示，伊朗正從俄羅斯與中國獲得「軍事合作」。他同時指控阿拉伯聯合大公國允許美國從其領土對伊朗發動攻擊。

根據報導， 阿拉格齊表示，伊朗並無意完全開放荷姆茲海峽，而這項策略已推升全球油價大幅上漲。

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他同時淡化美國近期對哈爾克島（Kharg Island）軍事設施發動攻擊的影響。哈爾克島是伊朗最重要的石油出口樞紐，約有 90% 的石油出口經由此地運出。

阿拉格齊警告稱，如果美國攻擊伊朗的石油基礎設施，伊朗將對整個波斯灣地區的石油設施發動攻擊。

阿拉格齊表示：「我認為我們的武裝部隊已經表明，如果我們的石油與能源基礎設施遭到攻擊，他們將會進行報復。」

他說：「他們將攻擊該地區任何屬於美國公司，或由美國企業持有股份的能源基礎設施，因此我們的回應將會非常明確。」

此外，阿拉格齊還稱俄羅斯與中國是伊朗的「戰略夥伴」，並表示伊朗正從這兩個美國的對手國家獲得「軍事合作」，但未進一步透露細節。

他表示：「這其中包括軍事合作。我不會透露任何細節，但我們與這些國家在政治、經濟甚至軍事方面都保持良好的合作關係。」

伊朗為攻擊波灣國家辯護 反控阿聯協助美軍出擊

阿拉格齊同時為伊朗對波斯灣鄰國的攻擊行動辯護。阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特與沙烏地阿拉伯此前表示，伊朗的攻擊曾波及部分民用區域。

對此，阿拉格齊反指阿拉伯聯合大公國允許美國從杜拜、拉斯海瑪等人口密集地區對伊朗發動攻擊。

他表示：「很明顯，這些攻擊是從阿聯發射的。」並補充說，「在高度人口密集的地區發射火箭攻擊我們是非常危險的行為。」

對此，阿拉伯聯合大公國於週六稍晚發表聲明回應，指阿拉格齊正在延續一項「混亂的政策」。

阿聯則在社群平台 X 上發布的官方聲明表示：「阿聯在面對強加於其身上的恐怖主義侵略時，擁有自我防衛的權利，但仍持續優先選擇理性與邏輯。阿聯正在保持克制，並尋求為伊朗及整個地區找到一條出路。」

其他波斯灣國家的官員也否認允許美軍從民用區域發動攻擊。

此外，阿拉格齊也否認美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的說法。

赫格塞斯此前聲稱，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在以色列與美國的空襲中受傷甚至「毀容」，該次空襲造成其父親、前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）以及其妻子與兒子身亡。