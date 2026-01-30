鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-30 15:20

隨著亞洲投資人湧入黃金 ETF 的資金規模創下歷史新高，部分市場人士開始質疑，黃金多頭行情是否接近頂點。

根據彭博整理的資料，亞洲區的貴金屬 ETF 在 1 月份淨流入金額為 71 億美元，其中多檔基金創下史上最高資金規模。以中國掛牌、針對散戶投資人的基金為例，華安易富黃金 ETF 單檔就吸引了 19 億美元資金。

‌



黃金價格周五 (30 日) 拉回，但本月以來仍飆升逾 20%。市場普遍認為，當散戶投資人買入比例高，往往是行情走到後期的徵兆，代表該項資產可能被高估。

新加坡 Vantage Point 資產管理公司投資長 Nick Ferres 說：「在本輪周期中，我們一直是黃金多頭，投資黃金礦業股票與 ETF。」他指出：「然而近期價格走勢過快、情緒化且非線性，這是一個技術性警訊，顯示行情過度延伸。」

黃金 ETF 與央行買盤支撐多頭

黃金瘋狂上漲的背後力量，是央行大舉買進與黃金 ETF 資金流入。根據世界黃金協會 (WGC) 資料，黃金 ETF 的總持有量去年每個月都增加，僅 5 月例外。由於美國政策充滿不確定性、處境日益孤立，貴金屬也在去美元化的潮流中受益。

另一方面，黃金的相對強弱指數已攀升至約 90，高於 70 的警示水準，通常代表行情回檔的可能性增加。WGC 在 2026 年展望中指出，若川普政府政策達到預期中的成效，將加快經濟成長，推升利率與美元，屆時可能壓低金價。

中國與亞洲 ETF 吸金紀錄

根據彭博資料，中國掛牌的其他基金也在 1 月吸引大量資金流入，例如：易方達黃金 ETF 吸金 4.2 億美元，廣發上海黃金 ETF 流入 1.914 億美元，皆創歷史新高。

一些聚焦白銀的亞洲 ETF，也可能創下單月流入額新高紀錄。南韓掛牌的三星 KODEX 白銀期貨特殊資產 ETF，在 1 月淨流入 2.316 億美元，也可能刷新紀錄。

暫停申購的背後

需求過熱的另一個跡象是，中國唯一純白銀基金——瑞銀 SDIC 白銀期貨基金 LOF——在周三暫停申購，並在周五停止交易，原因是大量資金流入使基金溢價升高。

Bloomberg Intelligence 分析師 Rebecca Sin 與 Michelle Leung 指出，資產管理公司可能為了因應黃金 ETF 需求上升，推出更多相關產品。兩人說：「ETF 發行商可能藉由更多黃金相關基金，滿足避險資產需求。」