鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-30 18:00

有「木頭姐」之稱的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 周四 (29 日) 在 X 平台上連續發文警告，黃金市場有嚴重泡沫風險，並稱金價近期「拋物線式」飆升實為泡沫徵兆，「這種驚人漲幅往往出現在周期尾聲」。

伍德指出，周四盤中黃金市值占美國貨幣供應量 (M2) 比例創下歷史新高，不僅超越 1980 年通膨率達 15% 時期的高點，更直逼 1934 年大蕭條時期的極端水平。當時美元兌黃金貶值近 70%，政府甚至禁止私人持有黃金。

‌



伍德強調，當前美國經濟環境與歷史極端時期存在顯著差異。不同於 1970 年代的高通膨或 1930 年代的緊縮蕭條，如今外國央行雖持續減持美元，但 10 年期美債殖利率已從 2023 年底的 5% 高點回落至 4.2%。

這位明星基金經理直言：「當前泡沫不在 AI 領域，而在黃金。」

伍德還援引歷史案例警示，1980-2000 年間黃金曾暴跌超 60%，而美元走強可能成為戳破本輪泡沫的導火線。