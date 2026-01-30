資金瘋湧硬資產！金銀價格同步起舞 瑞銀罕見示警：短期過熱宜觀望

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-30 10:34

國際金價在 2026 年初漲勢加速，單日噴出超過 5 ％漲幅，一度直逼每盎司 5600 美元大關。瑞銀全球研究部貴金屬策略師 Joni Teves 指出，由於市場對美聯準會獨立性的擔憂、地緣政治局勢惡化，加上政策不確定性攀升，促使投資人強烈傾向多元化資產配置，進而將資金由貨幣、債券大舉移往黃金，這對市場規模相對較小的黃金產生顯著的推升效應。她認為，儘管中長期風險偏向上行，但短期價格已顯現過度擴張跡象，回檔風險正在累積。

資金瘋湧硬資產！金銀價格同步起舞 瑞銀罕見示警：短期過熱宜採觀望態度。（圖: shutterstock)

目前黃金市場呈現普遍性的需求上升，即便金價處於歷史高位，獲利了結的賣壓仍被強勁的投資興趣抵消。Joni Teves 分析，中國市場的實物黃金需求在春節前保持堅挺，儘管金價創天價，在岸價格仍維持溢價，反映出濃厚的投資情緒。她預期這股漲勢在二月中旬春節假期結束前仍具支撐力，但隨後季節性需求減弱，屆時若出現宏觀經濟的利空催化劑，極可能引發市場回檔盤整，投資人現階段應順勢而為。

‌



雖然瑞銀長期看好黃金的戰略配置價值，但 Joni Teves 對於目前價位追高持謹慎態度。她指出，金銀比大幅下降，顯示資金正擴散至白銀等其他硬資產，短期投機情緒激增將導致波動加劇。Joni Teves 強調，雖然錯失漲幅會產生恐懼心理，但在高檔震盪之際，新建倉者應承認「錯失的喜悅」以規避風險，目前更傾向於觀望。