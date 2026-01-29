鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-01-29 14:09

受地緣政治局勢緊張與貨幣寬鬆預期雙重驅動，國際現貨金價在週四 (29 日) 亞洲時段，首度突破每盎司 5500 美元關卡，一度直逼 5600 美元。渣打銀行分析師認為，這波史詩級漲勢並非投機狂熱，而是具備深厚的結構性支撐。

黃金逼近5600美元要泡沫了？渣打：這波漲勢非投機炒作。(圖:shutterstock)

儘管聯準會近期維持利率不變且立場趨於謹慎，但市場預期新任主席將在今年稍晚釋放更多寬鬆空間，推動金價自 2026 年初以來已累積近 30% 的驚人漲幅，延續了去年的強勁增長態勢。

就在市場議論金價是否過熱之際，渣打銀行全球商品研究主管 Suki Cooper 在最新報告中明確指出，這波前所未有的漲勢具備深厚的結構性支撐。

數據顯示，機構投資人的持倉增長速度實際上落後於金價的漲幅，且目前投機性部位佔未平倉合約的比例僅約 26.4%，遠低於歷史峰值的 47.9%，這反映出當前市場並不存在過度投機的現象。

Cooper 分析認為，金價的推動力已由傳統宏觀因素轉向結構性驅動，包括市場對貨幣政策獨立性的疑慮、對全球貿易關稅摩擦的擔憂，以及散戶投資者對避險資產的積極配置。

此外，選擇權市場的隱含波動率與風險逆轉指標均偏向看漲，顯示投資者對未來走勢仍具備信心。