鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-30 04:30

儘管國際金價屢破紀錄抑制了黃金首飾的需求，但持續的地緣政治和經濟不確定性帶動黃金投資需求大幅攀升，去年全球黃金總需求創下歷史新高。

世界黃金協會（WGC）周四（29 日）發布的 2025 年全年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2025 年全球黃金需求增長 1%，達到 5,002 噸，寫下歷史新高，這是黃金總需求量首次超過 5,000 噸。

隨著黃金需求量增加以及金價大漲，2025 年全年黃金需求總金額達 5,550 億美元，激增 45%。

單從 2025 年第四季來看，當季全球黃金總需求量達到 1,303 噸，同樣衝上歷史新高，其中黃金投資需求為 595 噸。

在 WGC 發布上述報告之際，國際金價周四繼續大漲，現貨金價首次突破 5,500 美元 / 盎司大關，一度逼近 5,600 美元。

今年以來，由於地緣政治緊張局勢刺激避險需求，加之投資者對美元的信心持續減弱，國際金價迭創新高，延續了去年迅猛漲勢。繼 2025 年大漲逾 60% 後，年初迄今金價漲幅已高達近 30%。

WGC 的報告顯示，2025 年全球黃金投資需求飆升 84%，達到創紀錄的 2,175 噸，成為催動黃金總需求刷新歷史紀錄的主要驅動力。

全球範圍內，尋求避險和資產多元化的投資者大量湧入黃金 ETF，全年淨增 801 噸。同時，實物黃金投資需求也保持強勁，全球金條和金幣需求達到 1,374 噸，按價值計為 1,540 億美元。