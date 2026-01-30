鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-30 12:00

日本正以一場精妙的金融博弈來應對日元疲軟。在副財相三村淳主導下，東京當局透過刻意減少公開評論、利用美日政策協調訊號，未動用大規模干預便推動日元單周狂升 7%。

狐假虎威？日元單周狂漲7% 專家：日藉助美國罕見支持 以「戰術性沉默」撬動反彈（圖：Shutterstock）

專家指出，三村淳的溝通藝術成為破局關鍵。這位擁有 37 年政府經驗、近十年監管日本銀行的資深官員，一改往日頻繁喊話的作風，轉而採用「有意為之」的語調變化。三村淳罕見的公開表態構成了市場訊號，令投機者難以預判干預時機。

三菱日聯證券策略師 Ryota Shota 說：「在保留彈藥的同時，他們以極低成本將美元兌日元壓低了大約 7 日元。」

美方的意外支持成為重要槓桿。當紐約聯準銀行被曝光進行「匯率詢價」後，市場立即聯想到 15 年來可能的首次美日聯合干預，即便美國財長貝森特否認干預，但日本前官員指出，美國傳統上反對干預匯率，此次光是「詢價」行為已屬重大突破。這種協同姿態強化了市場對美日正共同阻貶日元的認知。

日本沉默策略的精妙之處在於規避巨額成本。根據日本央行 (BOJ) 數據，近期升值未伴隨明顯干預，避免重蹈 2022-2024 年耗資 24.5 兆日元 (約 1600 億美元) 的覆轍，因直接干預必須拋售美債，在當前美債波動加劇時易引發連鎖風險。

SBI 外匯顧問齋藤裕二說：「沉默製造了幕後必有動作的預期，放大了市場不確定性。」

然而，沉默策略存在天然限制。日元長期走勢仍存於基本面。BOJ 雖在上月升息至 0.75% 的 30 年高位，但市場認為 BOJ 抗通膨行動落後。

更棘手的是政治變數，若 2 月 8 日大選中高市早苗勝出，其再通膨團隊可能施壓放緩升息，進一步削弱日元。

雖然美國財長貝森特多次呼籲加速升息，但 BOJ 總裁植田和男始終迴避具體時間表，政策真空期恐加劇波動。