貝森特：美軍「軍事條件允許下」 將盡快護送船隻通過荷姆茲海峽

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 04:54

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週四 (12 日) 預告，隨著波斯灣航運與能源基礎設施遭到攻擊、區域緊張情勢升高美國海軍正準備在「軍事條件允許時」盡快護航商船通過荷姆茲海峽，以確保全球能源運輸安全。

貝森特：美軍或攜盟友護送船隻通過荷姆茲海峽 (圖：shutterstock)

貝森特週四接受 Sky News 訪問時指出，油輪護航一直是美方戰略規劃的一部分。他表示，美國海軍可能會與國際盟友組成聯合護航力量，協助商船與油輪安全通過這條全球最重要的能源運輸航道之一。

貝森特說，美方早在衝突升級前就已對相關情境進行長時間推演與分析。他強調，只要軍事條件成熟、並且能確保航道安全，美國海軍將立即展開護航行動。

貝森特表示：「我們已經針對各種可能情境進行了數月、甚至數週的分析與準備。只要在軍事上可行，並且能確保安全通行，美國海軍與可能的國際聯盟就會開始護送船隻通過海峽。」

儘管區域局勢緊張，貝森特表示，目前仍有部分油輪持續通過荷姆茲海峽。他指出，包括伊朗油輪以及部分懸掛中國旗的油輪仍在航行，顯示伊朗並未在海峽部署水雷。「事實上，目前仍有油輪正在通過，因此我們知道海峽並沒有被布雷。」

荷姆茲海峽是全球最重要的能源咽喉之一，也是波斯灣唯一的海上出口。衝突升級前，全球約 20% 的石油供應每天都必須經由這條狹窄水道運往國際市場，因此任何干擾都可能迅速衝擊全球能源價格。

隨著伊朗對波斯灣航運與能源基礎設施發動攻擊，市場對供應中斷的憂慮迅速升溫。國際油價週四大幅上漲。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收盤大漲 9.72%，報每桶 95.73 美元。布蘭特 (Brent) 原油期貨同步勁揚 9.2%，收報每桶 100.46 美元，為 2022 年 8 月以來首次收在 100 美元整數關卡之上。

由於擔心戰火蔓延，船東與航運公司對通行該海域愈發謹慎，導致通過海峽的油輪交通量明顯減少。

為因應能源供應衝擊，超過 30 個國家已同意聯合釋放約 4 億桶戰略石油儲備。美國將從戰略石油儲備 (SPR) 釋放約 1.72 億桶原油，這也是史上最大規模的緊急儲油釋放行動。

然而，即使多國協調釋出儲油，市場情緒仍未完全平復。分析人士指出，只要荷姆茲海峽的安全風險仍未解除，全球能源市場的不確定性就難以消退。

美軍可能在本月底前具備啟動油輪護航

美國能源部長萊特 (Chris Wright) 週四稍早也表示，美國海軍正為護送油輪通過荷姆茲海峽進行準備，但目前仍無法立即啟動行動，因為美軍資源正集中於打擊伊朗軍事能力。

萊特在接受 CNBC 訪問時表示，護航行動可能在不久後展開，但目前仍處於準備階段。「行動會很快發生，但現在還不行。」美軍目前主要任務仍是削弱伊朗的攻擊能力及其武器製造體系，因此短期內軍事資源仍需優先投入戰場。

萊特還透露，若準備工作順利，美軍可能在本月底前具備啟動油輪護航行動的能力。

在美方釋出護航訊號之際，伊朗方面態度相當強硬。