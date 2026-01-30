鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-30 15:10

高盛董事長兼執行長蘇德巍最新表示，高盛將堅定不移地深耕中國市場，並期待中國資本市場進一步開放以創造更多機會。

繼去年 11 月再度訪中的蘇德巍周三 (28 日) 將中國定位為全球最具活力的經濟體之一，並肯定中國達成經濟成長目標的成就。

蘇德巍在北京受訪時說，「中國經濟體量龐大且多元，技術創新、製造業與出口構成當前支柱，未來成長引擎需依靠消費拉動」，並稱若能提高消費佔比，中國經濟將更趨平衡穩定。

自 1990 年代中期造訪中國以來，蘇德巍幾乎每年到訪中國，親歷了基礎建設狂飆與科技騰飛的歷程。

高盛進入中國逾 30 年，業務涵蓋投資銀行、FICC(固收外匯大宗商品)、股票交易、財富管理及資管等領域。

蘇德巍透露，投行業務正迎來爆發期－香港市場股權融資復甦、企業併購需求攀升、科技公司崛起帶來豐富專案機會，財富管理業務亦同步擴張。「我們持續關注中國發展方向，長期承諾不會改變。」

他特別指出，中國資本市場開放是吸引全球資本的關鍵，期待在資管、財富管理等領域獲得更大准入空間。



針對 2026 年資產配置，蘇德巍延續高盛研報觀點，看好 A 股與港股前景。他認為中國股票當前估值仍具吸引力，國際資本回流趨勢已在股市上漲中顯現。

蘇德巍說：「全球投資者期待更開放、更平衡的中國經濟，這將持續吸引資金流入。」

對於近期火熱的黃金，蘇德巍則潑出冷水說：「長期來看，股票回報始終優於黃金。」

談及美元走弱時，他認為地緣政治引發的「短期噪音」導致資本小幅調整，但美元作為全球儲備貨幣的地位未發生實質動搖。「關鍵在於區分噪音與核心矛盾，當前不確定性雖升高，但未達危機水位。」

面對 AI 泡沫爭議，蘇德巍肯定其變革潛力。他說：「AI 將深刻提升全球生產力。」

蘇德巍還將 AI 拿來跟網路發展史相比，指出新科技初期常伴資本過熱，但最終會經歷「重新調整」階段，真實需求將篩選出贏家與輸家。

蘇德巍認為，本輪 AI 投資的特殊性在於驅動力轉變。「大量資金來自獲利豐厚的實體企業，而非純投機資本。它們看到了業務融合 AI 的真實需求。」

蘇德巍坦言，目前無法判斷 AI 處於週期何種位置，但強調企業級應用將成永續發展關鍵。