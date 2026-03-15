鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-15 11:20

在美國與伊朗衝突持續升溫之際，美國軍事資產受損情況也引發外界關注。針對外界傳出「美軍加油機在沙烏地阿拉伯遭摧毀」的說法，美國總統川普於週六（14 日）在社群媒體發文否認相關消息，強調實際情況被誇大。

沙烏地美軍基地遭襲、美軍五架加油機被伊朗摧毀？川普回應。(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，幾天前確實有一處軍事基地遭到攻擊，但停放在當地的飛機並沒有被「擊中」或「摧毀」

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他指出，五架飛機中有四架幾乎毫髮無損，已經重新投入使用；另一架受損稍重一些，但很快也會重新升空。

他強調，沒有任何一架被摧毀，甚至連接近被摧毀都談不上。

此前，兩名美國官員於 13 日透露，部署在沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的五架美國空軍加油機在近期襲擊中受到損害，當伊朗對該基地發射飛彈時，這些加油機被波及。

其中一名官員指出，雖然飛機出現損傷，但並未完全損毀，目前正進行維修，且事件未造成任何人員死亡。

此外，美方消息人士透露，在此次與伊朗的衝突期間，至少已有七架美軍空中加油機受損或被摧毀。