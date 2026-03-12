鉅亨網編譯許家華 2026-03-13 04:27

在美國、以色列與伊朗衝突持續升溫之際，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 表示，國際社會未來可能透過護航行動確保油輪安全通過荷姆茲海峽。他指出，為油輪提供軍事護航「一直都是計畫的一部分」。

貝森特週四接受 Sky News 訪問時表示，美國海軍或由多國組成的國際聯盟，可能會負責護送油輪通過荷姆茲海峽，以維持全球能源供應通道的安全。他強調，護航行動並非臨時決策，而是美方在整體戰略規劃中早已考慮的方案之一。

貝森特指出，一旦軍事條件允許，相關護航行動將會展開。他表示，當空中優勢確立後，船隻護送計畫就有望迅速啟動，確保商船能夠安全穿越這條全球最重要的石油運輸航道之一。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球能源供應的關鍵咽喉，大量中東原油與液化天然氣需經此運往世界各地。隨著美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突升級，市場對航運安全的擔憂快速升溫。

受戰事升級影響，國際油價近期大幅飆升，週四油價自 2022 年 8 月以來首次突破每桶 100 美元大關，反映市場對中東能源供應中斷風險的高度警戒。分析人士指出，若荷姆茲海峽航運受阻，全球石油供應恐將出現重大衝擊，進一步推高能源價格。