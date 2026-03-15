呼籲中日韓英法派遣軍艦！川普：多國將協助確保荷姆茲海峽保持開放

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-15 09:20

美國總統川普週六（14 日）表示，許多國家將派遣軍艦，以確保荷姆茲海峽維持開放，但並未透露哪些國家會採取這項行動。

川普：多國將協助確保荷姆茲海峽保持開放。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普在社群平台 Truth Social 上發文寫道：「許多國家，特別是那些受到伊朗試圖關閉荷姆茲海峽影響的國家，將與美國合作派遣軍艦，以確保該海峽保持開放與安全。」

‌



川普表示，他希望中國、法國、日本、南韓、英國以及其他受伊朗關閉荷姆茲海峽影響的國家，能夠向該地區派遣軍艦，讓荷姆茲海峽不再受到一個「已被完全斬首的國家的威脅」。

他在貼文中還寫道：「與此同時，美國將對沿岸地區進行猛烈轟炸，並持續把伊朗的船隻從海面上擊沉。無論如何，我們很快就會讓荷姆茲海峽重新開放、安全且自由！」