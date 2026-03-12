鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-12 14:30

美元指數周四 (12 日) 在亞洲交易時段延續近日漲勢，上漲 0.2% 左右來到 99.45 附近，一度漲高至 99.53，並逼近周一 (9 日) 創下的三個半月高點 99.7。

隨著國際油價飆升引發通膨擔憂，促使交易員重新評估全球央行的貨幣政策路徑，美元作為避險與收益資產的吸引力同步增強。

伊朗日前攻擊商船後表示，世界應為每桶 200 美元的原油做好準備。隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽，該航線運輸量大減，能源供應中斷風險急升，成為當前市場最大不確定性來源。這不僅影響原油，還波及液化天然氣與化肥運輸，若封鎖持續，價格壓力將進一步加劇。

澳洲國民銀行策略師指出，即使美國總統川普宣稱戰事即將結束，能源價格波動仍難以避免。

受油價推升通膨預期影響，市場對央行轉鷹的押注升溫。歐洲央行 (ECB) 最快可能在 6 月升息，澳洲央行 (RBA) 可能在下周及 5 月連續升息。根據聯邦基金期貨顯示，聯準會(Fed)7 月維持利率不變機率升至 50.7%。

與此同時，美國啟動對 16 個主要貿易夥伴的新一輪 301 貿易調查，打擊全球風險偏好。芝加哥期權交易所原油波動率指數 (VIX) 飆至 121.01，創 2020 年疫情爆發以來新高。