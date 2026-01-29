鉅亨網編譯段智恆 2026-01-29 21:00



根據《彭博》周四 (29 日) 報導，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 可望維持現行原油供給凍結政策，即便國際油價在地緣政治風險推升下回升至每桶 70 美元水準。多名 OPEC + 代表指出，聯盟目前仍傾向確認第一季最後一個月的減產暫停安排，暫未因油價反彈而改變立場。

由沙烏地阿拉伯與俄羅斯領軍的 8 個 OPEC + 成員國，預計於周日 (2/1) 以線上方式召開會議，檢視 3 月的產量政策。多名代表周四重申，預期聯盟將批准延續既定策略，延續先前本周已表態的立場。不過，也有代表指出，若出現重大供給中斷，OPEC + 仍可能採取行動。

‌



近期油價走勢主要受到地緣政治影響。美國總統川普警告伊朗，若未就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，帶動倫敦布蘭特原油價格一度升至每桶 70.35 美元，創去年 9 月以來新高。不過，OPEC + 過往面對地緣政治升溫時，通常採取審慎態度，傾向等待實際供給出現變化後再行調整政策。

回顧去年，OPEC + 中的 8 個成員國曾迅速恢復部分產量，試圖奪回全球市場占有率，但隨後於去年 11 月同意在今年第一季暫停進一步增產，理由是燃料需求出現季節性降溫。這項決定部分獲得市場驗證，儘管多數預測仍指向供給過剩風險，但伊朗局勢動盪，以及成員國哈薩克的供給中斷，為油價提供支撐。

然而，更棘手的決策仍在後頭。OPEC + 預計於 3 月初召開下一次月度會議，屆時將決定第一季暫停增產措施到期後的政策方向。理論上，聯盟自 2023 年以來仍有約每日 120 萬桶的產量可恢復，但成員國去年未能完全兌現增產承諾，也讓實際可用產能充滿不確定性。