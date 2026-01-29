鉅亨網編譯段智恆 2026-01-29 23:50

國際油價周四 (29 日) 大幅走高，布蘭特原油一度突破每桶 70 美元，觸及近半年新高，主因美國總統川普對伊朗釋出更強硬的軍事威脅，引發市場對中東供應中斷的憂慮，油市地緣政治溢價明顯升溫。

截稿前，3 月交割的布蘭特原油期貨上漲 3.19 美元或 4.66%，報每桶 71.59 美元，創去年 8 月以來新高，1 月漲幅已逾 16%，為近四年來最大單月漲幅；3 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 同步勁揚 2.95 美元或 4.64%，報 66.14 美元，創四個月新高，單月漲幅約 14%，為 2023 年 7 月以來最大。

川普對伊朗軍事威脅升高 市場憂心荷莫茲海峽風險

市場焦點集中在美伊緊張關係急速升溫。川普近日警告伊朗，若未就核計畫「達成協議」，美方將採取更強硬行動，並透露一支由航母「亞伯拉罕．林肯號」領軍的龐大美國海軍艦隊正快速部署至波斯灣。

川普在自家社群平台 Truth Social 發文表示，這支艦隊規模甚至超過過去派往委內瑞拉的軍力，已準備在必要時「迅速且強力」完成任務，並警告伊朗「下一次攻擊將更加嚴重」。

分析師指出，市場最直接的憂慮在於，若衝突升級，伊朗可能報復性封鎖荷莫茲海峽。該海峽每日約有 2,000 萬桶原油通行，約占全球石油運輸量五分之一。PVM 分析師 John Evans 表示，任何針對鄰國或海峽航道的行動，都可能對全球供應造成嚴重衝擊。

花旗 (C-US) 分析師則估算，伊朗局勢已為油價帶來每桶約 3 至 4 美元的地緣政治溢價，若緊張情勢進一步升高，未來三個月布蘭特原油價格不排除上看 72 美元。

供給面同樣偏緊 哈薩克、美國產量受擾推升油價

除地緣政治風險外，供給面因素也為油價提供支撐。哈薩克大型田吉茲 (Tengiz) 油田日前因電力火災導致產量中斷，目前正分階段重啟，預計一週內恢復全面生產。

另一方面，美國近期遭遇冬季風暴「芬恩」(Fern)，對部分原油與天然氣生產造成短暫干擾。瑞銀分析師史陶諾沃指出，哈薩克里海管線終端與油田供給受限，加上美國寒流影響產量，使市場供給比原先預期更為吃緊。