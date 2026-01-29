鉅亨網編譯段智恆 2026-01-29 19:52

根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (29 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 物流事業再度啟動整併行動。阿里巴巴旗下物流平台菜鳥 (Cainiao) 將其自動駕駛部門與中國無人配送車公司 Zelos Technology 合併，成立一家估值約 20 億美元的新業務，雙方合作後的無人車隊規模可望超過 2 萬輛。

阿里巴巴再出手！菜鳥無人配送車業務交棒Zelos(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方周四發布的聲明，菜鳥將取得 Zelos 的股權，而合併後的新實體將由澤洛斯負責營運。此前，《華爾街日報》已率先披露這項交易。聲明指出，菜鳥旗下電子商務物流業務所營運的無人車部門，將全面併入 Zelos。

合併完成後，Zelos 將同時營運兩個品牌，而菜鳥則將停止無人車的生產與銷售。部分來自菜鳥的管理層與技術人員將轉任 Zelos。知情人士透露，菜鳥亦將派任一名高層主管進入 Zelos 董事會，此次合作也使 Zelos 整體估值約落在 20 億美元水準。

這筆交易進一步推動阿里巴巴精簡龐大科技版圖的策略。近年來，阿里巴巴持續聚焦核心的電子商務與人工智慧 (AI) 業務，這兩大領域仍是集團最主要的營收來源。去年，阿里巴巴亦宣布，將外送與線上旅遊服務併入電商事業群，以因應中國市場競爭加劇。

菜鳥本身也正進行業務整併，並將重心轉向海外供應鏈布局。去年 7 月，菜鳥已將中國境內的快遞業務出售給長期合作夥伴申通快遞。此次釋出無人車業務，正值中國自動駕駛產業競爭升溫之際，無論是乘用車或配送車領域，無人化技術的應用都持續加速。

目前，中國自動駕駛市場涵蓋機器人計程車、無人巴士與配送車等多元應用。Macquarie 估計，到 2035 年，機器人計程車可能占中國共享出行服務約 45%，市場規模約 680 億美元。