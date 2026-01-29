鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 11:40

中國國家能源局周三 (28 日) 發布 2025 年電力發展數據，全國累計發電裝置容量達 38.9 億千瓦，年增 16.1%，其中太陽能和風電裝置規模首次突破 18 億千瓦，佔整體裝置容量的 47.3%，標誌著中國清潔能源佔比超越火力發電，能源結構轉型進入新階段。

美國AI霸主地位懸了？中國用電量較美高出一倍 馬斯克警告：電力瓶頸讓晶片造太多沒用（圖：Shutterstock）

數據顯示，2025 年太陽能與風力發電裝置新增 4.3 億千瓦，近四年累計新增 15.15 億千瓦，相當於美國同期總裝置量的 1.5 倍。太陽能裝置達 12.0 億千瓦，較去年成長 35.4%；風電裝置 6.4 億千瓦，較去年成長 22.9%。

中國國家能源局指出，這種爆發式成長源自於中國在太陽能模組、風電整機製造領域的全產業鏈優勢，2025 年國產太陽能模組全球市佔率超過 80%。

用電量方面，中國 2025 年全社會用電量突破 10 兆千瓦時，達到 10.4 兆千瓦時，是歐盟、日本、印度和俄羅斯總和的 1.6 倍，其中第三產業、城鄉居民用電貢獻率首次突破 50%，充電樁、5G 基地台等新型基礎建設用電增速達 48.8%。中國 2025 年新增裝置容量 5.43 億千瓦，超過印度全國總裝置容量。

中國電力企業聯合會專家指出，高端製造業用電量成長 28%，特別是新能源汽車和風電設備製造成為新用電成長極。

分析師認為，中國透過特高壓輸電網路和新型儲能技術，建構了全球最大的清潔能源輸送體系，46 條特高壓線路年輸送電量超 2 兆千瓦時。這種基礎建設優勢使中國在太陽能裝置成本上比歐美低 30%，風力發電每度電成本下降至 0.2 元區間。

值得注意的是，中國清潔能源佈局與 AI 發展形成策略協同。本月中，馬斯克在達沃斯論壇警告，美國面臨電力供應瓶頸可能限制 AI 發展，而中國已建成涵蓋全國的智慧電網系統，2025 年市場化交易電量達 6.6 兆千瓦時，佔用電力總量的 64%。

中國國家電網技術專家透露，正在研發的 ±800 千伏特高壓柔性直流輸電技術，可將西部太陽能與風電高效輸送至東部負載中心。

根據國際能源總署 (IEA) 最新報告指出，中國風電和太陽能裝置容量分別佔全球總量的 42% 和 38%，這種規模優勢使中國新能源產業形成強大虹吸效應。

2025 年中國光電模組出口額突破 5000 億人民幣，帶動全球光電產業鏈向中國集聚。