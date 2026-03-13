鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-14 05:41

美國股市周五 (13 日) 收跌，為動盪的一周畫下句點，三大指數周線均收低。原油價格劇烈波動，拖累股市走勢，投資人持續評估伊朗戰爭對全球石油供應的影響。

油價先是震盪，隨後走高，即使美國總統川普已暫時放寬對俄羅斯石油的制裁以緩解供應疑慮。

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近月西德州 (WTI) 原油期貨合約收在每桶 98.71 美元，當日上漲 3.11%。布蘭特 (Brent) 原油上漲 2.67% 至每桶 103.14 美元，為 2022 年 8 月以來首次收在 100 美元以上。

川普揚言「未來一周將對伊朗採取非常強硬的打擊」，加上有報導指出衝突已蔓延至黎巴嫩、科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、巴林及阿曼，使市場對局勢降溫與短期內解決衝突的希望進一步減弱。

川普的言論促使伊朗加強控制荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，全球約五分之一石油運輸需經過此航道。國際能源署 (IEA) 周四表示，這場戰爭將造成全球原油供應史上最大規模的中斷。

美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 周五在五角大廈記者會上淡化外界對海峽封鎖的擔憂，他表示，「我們一直在處理這個問題，無需過度擔心。」

華爾街對油價上漲可能引發停滯性通膨的擔憂日益升溫，也就是通膨升高但經濟成長放緩的情況。

這些擔憂甚至讓投資人下調今年對聯準會 (Fed) 降息的預期。目前聯邦基金期貨已不再預期 9 月降息。

美國商務部大幅下修第四季 GDP 成長率，成為一連串疲弱經濟數據中的焦點。商務部將先前的估計值砍半至 0.7%。同時公布的個人消費支出物價指數 (PCE) 顯示，聯準會最關注的通膨指標變動不大，其他數據則顯示耐久財需求轉弱。

儘管經濟數據走軟，市場仍普遍預期聯準會在下周貨幣政策會議結束時將維持利率不變。隨著油價可能進一步推升通膨，短期降息的可能性正在下降。

此外，在市場對信貸品質惡化的擔憂升溫之際，標普 500 金融類股本周下跌。

美股周五 (13 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 119.38 點，或 0.26%，收 46,558.47 點。

那斯達克指數下跌 206.62 點，或 0.93%，收 22,105.36 點。

S&P 500 指數下跌 40.43 點，或 0.61%，收 6,632.19 點。

費城半導體指數上漲 3.46 點，或 0.045%，收 7,646.64 點。

NYSE FANG + 指數下跌 226.19 點，或 1.52%，收 14,611.16 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全倒。Meta (META-US) 下跌 3.83%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.42%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.89%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.07%。

企業新聞

設計軟體公司 Adobe(ADBE-US) 股價重挫 7.5%，此前宣布長期擔任執行長的 Shantanu Narayen 將在找到接任者後卸任，再度引發市場對 AI 衝擊的擔憂。

Meta Platforms(META-US) 股價下跌 3.8%，因有報導指出該公司已將其人工智慧模型「Avocado」的發布時間延後到至少 5 月。

《華爾街日報》報導，TikTok 中國母公司字節跳動正利用輝達晶片，在中國境外構建算力，以幫助其在人工智慧領域的發展。消息人士透露，字節跳動計劃在馬來西亞使用約 500 套 Blackwell 運算系統，總計包含約 36,000 顆 B200 晶片。

經濟數據

美國 1 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，符合預期，前值 0.4%

美國 1 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.4%，符合預期

美國去年 Q4 GDP 季增年率下修至 0.7%，初值為 1.4%

美國 1 月耐久財訂單月增率報 0.0%，預期 1.1%，前值 0.9%

美國 3 月密西根大學消費者信心指數初值預期 55.5，前值 56.6

華爾街分析

Murphy & Sylvest 資深財富顧問暨市場策略師 Paul Nolte 表示，「能源市場的波動程度，幾乎可與加密貨幣歷史上任何兩周的劇烈波動相比，因此很難說這是由基本面所驅動。這是一個高度情緒化的市場，因此試圖在這個市場交易，甚至投資，都很難有合理邏輯。」

Nolte 補充，「現在最好的做法就是先觀望，等待情勢發展並逐漸穩定，這可能需要幾周時間。」

Mount Lucas Management 全球宏觀投資長 David Aspell 表示，「企業獲利其實不錯，但市場情緒相當脆弱。油價帶來的市場情緒與股票估值中所反映的利率路徑，如今正受到質疑。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，「通膨仍偏高，而如果能源價格持續傳導到經濟體系，聯準會可能需要更長時間維持利率不變。」