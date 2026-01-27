鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-27 07:12

BMO 資本市場週一 (26 日) 樂觀指出，在極端多頭情境下，國際金價今年有望強勢突破每盎司 6,000 美元關卡，白銀價格則可能飆升至每盎司 150 美元以上。

BMO多頭預測 金價可望飆破6000美元 白銀上看150美元 (圖：REUTERS/TPG)

貴金屬市場週一再度寫下令人驚嘆的紀錄，金價與銀價同步刷新歷史紀錄，黃金現貨盤中一度衝上每盎司 5,100 美元關卡，白銀價格也強勢突破 117 美元，爾後兩大金屬自高台回落。

其他貴金屬亦同步創高，現貨白金上漲 1.8%，報每盎司 2,816.38 美元，盤中一度升至 2,918.80 美元，改寫歷史新高；現貨鈀金則上漲 5.9%，報每盎司 2,127.68 美元，創下 2022 年以來最高水準。

BMO 指出，黃金在 2025 年繳出自 1979 年以來最佳年度表現，全年漲幅高達 67.5%。進入 2026 年後，金價漲勢持續延燒，今年以來累計上漲約 15.9%，顯示避險買盤動能依然強勁。其他貴金屬同樣表現亮眼，白銀期貨在 2025 年大漲 140%，2026 年迄今再上漲約 55%，成為市場焦點之一。

BMO 分析師 Helen Amos 與 George Heppel 在研究報告中表示，自去年 12 月發布前次價格展望後，全球地緣政治風險的規模與突發性顯著升高，包括委內瑞拉局勢、格陵蘭相關爭議，以及近期浮現的對加拿大徵收 100% 關稅威脅，使市場環境出現重大變化，因此有必要重新評估貴金屬在極端情境下的潛在表現。

BMO 多頭假設中，黃金價格可望於 2026 年第四季升至每盎司 6,350 美元，並在 2027 年同期進一步攀升至 8,650 美元。白銀方面，BMO 預期今年價格有機會突破每盎司 150 美元，鉑金期貨則可能上看每盎司 4,000 美元以上。

BMO 認為，這類走勢反映的是投資人加速配置黃金與其他貴金屬的市場環境。在一連串風險事件衝擊下，市場對全球秩序可能出現急遽轉變的擔憂升溫，同時也加深了對政府治理能力、貨幣政策方向、公共財政狀況，以及法定貨幣長期穩定性的疑慮。

回顧 2025 年，貴金屬價格的全面上漲，主要受到多重因素推動，包括美國總統川普主導的貿易戰升溫，促使資金流向避險資產，加上市場對美國降息的預期、各國央行持續增持黃金，以及部分金屬供給受限。進入今年 1 月後，多個地緣政治熱點再度升溫，進一步推升市場對黃金的需求。

BMO 強調，上述價格推估並非其基本預測情境，而是用於評估在高度不確定、風險急速放大的環境下，貴金屬價格可能出現的上行空間。

國際投行與研究機構近期接連釋出看多黃金的最新觀點。

高盛上週調升對 2026 年底金價的預測，將目標價自每盎司 4,900 美元上修至 5,400 美元，並指出私營部門開始加快資產配置多元化步伐，資金流向黃金的趨勢已逐步浮現。

滙豐銀行於 1 月 8 日 發表報告指出，金價可能在 2026 年上半年首次衝破每盎司 5,000 美元心理大關，並對 2027 年持續看多預測提出提升。

美銀分析師在 2025 年 12 月 發表的市場評論中預估金價仍有約 20% 的上漲空間，目標價上看每盎司 5,000 美元，強調避險動能尚未消退。

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 受訪分析師普遍認為金價可望突破 5,000 美元，並在多重宏觀因素支撐下繼續上行。